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Kaybolan Türk işadamının o ülkede cesedi bulundu

Mersin’den alacağı için Ukrayna’ya giden işadamı Rıza Yüce’nincesedi nehirde bulundu

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:46
Kaybolan Türk işadamının o ülkede cesedi bulundu

Mersin’den Ukrayna’ya 150 bin TL alacağı için giden ve yakınlarının 2 haftadır haber alamadığı evli ve 5 çocuk babası işadamı Rıza Yüce’nin (44) cesedi bulundu.

Mersin’de ilaç sektöründe çalışan Rıza Yüce, daha önceden ilaç verdiği ve 150 bin TL alacağı olan firma ile görüşmek için 23 Temmuz’da Ukrayna’ya gitti. Kiev’e giden işadamı, en son 26 Temmuz’da eşini telefonla arayarak, parayı almakta zorlandığını, araya Ermeni bir vatandaşın girdiğini ve görüşmek için buluşacaklarını söyledi. Yüce ayrıca eşine çok tedirgin olduğunu, görüşeceği kişinin de güven vermediğini anlattı.

Aracı Ermeni vatandaşı ile görüşmek için giden işadamı Rıza Yüce’yi akşam arayan eşi Suna Yüce haber alamadı. Endişelenen Yüce, Türk Konsolosluğu’na haber verdi. Konsolosluğun devreye girmesiyle yapılan araştırmada, kayıp işadamının görüştüğü kişinin gasp suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan, işadamının kayıp olmasından 3 gün sonra kredi kartı ile alışveriş yapılmak istendiği ve hesabından da 2 bin TL çekildiği belirlendi.

Yüce ailesinin tedirgin bekleyişi acı haberle son buldu. Ukrayna’da Yüce’nin cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve bir nehre atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ve bir zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. 

Habertürk

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:46
  1. Ukrayna
  2. Mersin
  • turkturk1 sa önce
    IS ADAMISIN AMA KAFA CALISMIYOR. DEMEKKI OLUM GELMIS VADESI YETMIS ARTIK. GIDECEKSEN BIR KAC TUKRL EGIT OL EYABANCI ULKEUYE CART DIYE GITME
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