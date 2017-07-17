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Karabükspor'dan flaş transfer!

Karabükspor, ülkemizde Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Gabriel Torje’nin transferini bitirmek üzere.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
Karabükspor'dan flaş transfer!

Nokta takviyelerle Süper Lig’e damga vurmak isteyen Karabükspor’dan flaş hamle. Kırmızı-Mavililer, ülkemizde Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor formaları giyen Gabriel Torje’nin transferini bitirmek üzere.

Son olarak Rusya’da Terek Grzony forması giyen Rumen yıldızla her konuda anlaşma sağlandı. Birkaç güne kadar önce İstanbul’a oradan da Karabük’e gelip imza atması beklenen başarılı oyuncuyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Teknik direktör Erkan Sözeri’nin takımında görmeyi çok istediği Torje, Süper Lig’de forma giydiği iki sezonda 58 maça çıkıp; 8 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı. Torje, Rusya’da ise 10 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
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