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'İzmir halkı perişan'

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Şehir Hatları Şube Başkanı Sarayoğlu, İZDENİZ AŞ'de beş gündür devam eden greve ilişkin, "Halk perişan. İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Bizim amacımız grev değil." dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 20:21
'İzmir halkı perişan'

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Şehir Hatları Şube Başkanı Hüseyin Sarayoğlu, Üçkuyular Vapur İskelesi'nde AA muhabire yaptığı açıklamada, 66 yıllık sendika tarihinde ilk defa greve çıktıklarını söyledi.

İzmir halkının grevin başladığı beş gündür kendilerine sahip çıktığını anlatan Sarayoğlu, "Halk yanımızda özellikle de Karşıyaka'daki sakinlere teşekkür etmek gerekir. Her sabah bize kahvaltı ve öğle yemeklerimizi getiriyorlar.Bizlere ailecek destek veriyorlar, yalnız bırakmıyor." dedi.

Sarayoğlu, yaşananlara üzüldüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ben gemi kaptanıyım. İzmir halkına hizmet etmesi için bu kadar dolar para verildi ama bu gemiler yatıyor. Halk perişan İZBAN ve ESHOT taşıyamıyor. Bir an evvel herkes şapkasını önüne koysun düşünsün. Bizim amacımız grev değil. Bizim istediğimiz makul ölçülerde bir şey. Aziz bey yanıltılıyor. Mesela üç, üç buçuk bin lira diyor. Bizim arkadaşlarımızın arasında o söylediği rakamı alan yok."

GREV NÖBETİNİ DÖRT YAŞINDAKİ OĞLUYLA TUTUYOR

Grev nöbetine dört yaşındaki oğlu Hasan Ege ile katılan 26 yaşındaki Serhat Karakaya, grevden yana olmadıklarını, bir an önce uzlaşmanın sağlanmasını arzuladıklarını kaydetti.

Karakaya, işine bir an önce dönmek istediğini vurgulayarak "Diğer belediye şirketlerine bakılınca büyük bir fark oluştu. Deniz sektörü, bizim daha iyi koşullarda olmamaz gerekiyor. Diğer belediye şirketleri bizi örnek alması gerekirken tam tersi biz diğer şirketlerin aldığı zammı istiyoruz. İnşallah anlaşma olur başkan da bizi görür." şeklinde konuştu.

Grev nedeniyle vapurları kullanamayan vatandaşlardan Selahattin Güney, çok mağdur olduğunu ifade etti.

Karşıyaka'dan Üçkuyular'daki işine gelmek için çok zorlandığını belirten Güney, "Araba ile gitmek zorunda kaldım, çok benzin parası verdim. Yollar trafikten felç olmuş durumda. Aziz başkan lütfen yardımcı olun, olayı çözün." dedi.

Arabalı vapur ile Karşıyaka'ya gitmek için vapur iskelesine gelen Ümmihan Albaş ise manzaranın hiç hoş olmadığını ve grevin bir an önce sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine, daha önce alınan grev kararını 12 Temmuz'da Bostanlı Vapur İskelesi'ne asarak uygulamaya koydu. Grev nedeniyle 5 gündür şehir hatları vapuru çalışmıyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 20:21
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