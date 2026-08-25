Siyonistlerin hamisi ABD'den alçak tehdit! İran'ı hedef alan "Ekonomik Parya" operasyonunu duyurdular!

ABD Hazine Bakanlığı, İran’a ve Tahran yönetimine destek veren ülkelere yönelik “Ekonomik Parya” adlı geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, düzenlediği basın toplantısında söz konusu harekatın benzeri görülmemiş bir kampanya olduğunu belirterek Tahran yönetiminin dünya genelindeki tüm mali ağlarını hedef alacaklarını açıkladı.

Bessent, “ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ve ona yardım edenlere karşı benzeri görülmemiş bir kampanya olan ‘Ekonomik Parya’ operasyonunu başlattı. İran’ın dünya genelindeki finansal bağlarına yönelik ekonomik bir taarruz başlatıyoruz” dedi.

Washington yönetiminin hedefinin İran’daki iktidarı ayakta tutan tüm ekonomik bağları koparmak olduğunu vurgulayan Bessent, ABD’nin çemberi daraltacağını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu finanse eden bütün olası gelir kaynaklarını engelleyeceğini ifade etti.

Bakan Bessent bu süreçte “sıfır sızıntı” ilkesiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya liderlerini bizzat telefonla arayarak İran ile olan ilişkilerini sonlandırmaları yönünde somut taleplerde bulunduğunu aktaran Bessent, Tahran adına para aklanmasına aracılık eden her kuruluşun Amerikan doları sisteminden tamamen çıkarılacağını bildirdi.

Operasyon kapsamında ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC); “İran rejiminin pervasızlığına katkı sağlayan”, yasa dışı nükleer ve füze teknolojisi edinimi faaliyetlerinde bulunan 48 kuruluş, 24 kişi ve 6 gemiyi yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

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