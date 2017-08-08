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İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var

İsviçre-Almanya sınırında göle düşen hafif uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi

08 Ağustos 2017 Salı 22:59
İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var

İsviçre'nin Zürih kantonundan kalkan ve Almanya'nın  Hamburg şehrine gitmekte olan hafif uçağın Konstanz Gölü'ne düşmesi sonucu  uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. 

İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, henüz belirlenemeyen  nedenle göle düşen uçağın 60 metre derinlikteki enkazına ulaşıldı.
 
Pilotun 74 yaşında olduğu, uçuşun Hamburg'daki bir iş görüşmesi için  gerçekleştirildiği ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
 
İsviçre'nin Graubünden kantonunda geçen cuma meydana gelen hafif uçak  kazasında da 3 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:59
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