HTŞ o füzeyi nereden aldı?

Atvan’a göre önemli sonuçları olacak gelişme, ‘süper güçler’ arasında ya da en azından Türkiye ile Rusya arasında tansiyonun yükselmesine neden olacak.

Uçağın MANPADS (İnsan Tarafından Taşınabilir Hava Savunma Sistemi) ile düşürüldüğü yönündeki raporları baz alan Abdulbari Atvan, uçağı düşüren Heyet Tahrir Eş Şam’ın bu silahı nereden aldığını sorusuyla analize devam etti.

Abdulbari Atvan, HTŞ’nin MANPADS’i iki şekilde elde edebileceği üzerinde duruyor:

1-HTŞ, savaşı kendi zaferleriyle sürdüren Rusya’yı dizginlemek için bu silahı direkt Amerika’dan aldı.

2-HTŞ, MANPADS’i ABD ile müttefik bölge aktörlerinden birinden elde etti. Bu durumda da şüpheler dört ülke üzerinde yoğunlaşıyor: Türkiye, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ‘Suriyeli gruplara MANPADS vermedikleri’ yönündeki açıklamasının doğruluğu üzerinde duran Atvan, Esed Rejiminin son dönemler Ebu Zuhur Hava Üssü de dahil yüzlerce köyü Rus hava desteğiyle ele geçirdiğini hatırlattı.

Rejimin İdlib’te ilerlemesi, Sünni Muhaliflerin İran destekli milisler karşısında yok olması anlamı taşıyor.

Abdulbari Atvan, analiz yazısını yukarıdaki ikinci ihtimalin daha mümkün olduğu yönündeki düşüncesi üzerine bina ederek sürdürdü.

Atvan’a göre savaşın geride kalan 7 yılı boyunca da HTŞ ve diğer gruplar, ABD, Türkiye ya da Arap ülkelerinden yardım gördü.

Amerika Birleşik Devletlerinin uçak düşürebilecek silahların Muhaliflere verilmesi fikrine karşı çıktığından söz eden Abdulbari Atvan, söz konusu silahların ‘aşırıların’ eline geçmesi halinde ABD’ye doğrultabileceği düşüncesinin Washington Yönetimini rahatsız ettiğini belirtti.

Atvan daha sonra, Rusya’nın Soçi’de düzenlediği konferansın ABD tarafından başarısızlığa uğratılmak için girişimlere maruz kaldığını kaydederek Muhaliflere verilen MANPADS’in B Planı olabileceğini değerlendirdi.

Bu ‘B Planı’, Rusya’nın siyasi ilerleyişini askeri yolla engelleme girişimi olabilirdi.

Rusya’nın karşı karşıya kaldığı soruna kızgınlıkla cevap verdiğini anlatan Ortadoğu Uzmanı, Heyet Tahrir Eş Şam kontrolündeki alanların bombalanmasına dikkat çekti ve ekledi: “Bu saldırılarda 35 HTŞ üyesi öldürüldü. Güvenlik ve istihbarat cephesinde ise bir yandan ölen pilotun cesedini almak için Türkiye ile koordinasyon sağlanırken öte yandan da Heyet Tahrir Eş Şam’a bu tip bir füzeyi kimin verdiğinin ortaya çıkarılması için soruşturmalar yoğunlaştırıldı.”

Abdulbari Atvan daha sonra ABD’nin 1980’lerde ‘Afgan Mücahitlere’ omuzdan atılan Stinger füzeleri vererek Sovyetler Birliğine karşı yürütülen savaşın seyrini değiştirdiğini, Sovyetlerin yıkılması ile sonuçlandığını ve bölgeden çekilmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Atvan: “Washington şu anda bu tecrübesini MANPADS’leri kullanarak Sovyetler Birliğine Afganistan’da yaptığını, Rusya Federasyonuna Suriye’de yaparak tekrar etmeyi mi deniyor?”

Bu soruya cevap vermek için henüz erken olduğunu belirten Ortadoğu Uzmanı Abdulbari Atvan şu ifadelerle devam etti: “Fakat, Vladimir Putin yönetimindeki Rusya’nın Batıyı bastırma hususunda umut vermeyen Mikhail Gorbachev yönetimindeki Sovyetler Birliğinden farklı olduğuna emin olabiliriz.”

Kasım 2015’de Türkiye’nin sınırını ihlal eden benzer savaş uçağını düşürmesine misilleme ile karşılık vermekten kaçınan Putin’in öfkesini kontrol ettiğini ve bu politikasıyla Türkiye’nin özür dilemesini elde ettiğini belirten Atvan, Rusya’nın bu süreçte Halep’i ve uçaklarının rahatça dolaşabileceği dört çatışmasızlık-bölgesini elde ettiğinin altını çizdi.

Abdulbari Atvan’a göre ‘bir tek Rus pilotu bile teslim olmayı kabul etmeyip ölene kadar çatışmışsa Putin’in bu saldırıya karşı sessiz kalması ve Suriye’de hezimeti kabul etmesi beklenemez.’

Abdulbari Atvan Rus uçağının İdlib’te düşürülmesini incelediği analiz yazısını şu şekilde sonlandırdı: Düşürülen uçağın intikamı ve pilotun kanının karşılığı olarak Rusya’nın İdlib’i ele geçirmek ve HTŞ de dahil Muhalif grupları yok etmek için gayretlerini artıracağı öngörülüyor. Bu ise ABD ve müttefiklerini iki seçenekle karşı karşıya bırakacak: Ya sessiz kalacaklar ya da askeri açıdan karşı konulacak.

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