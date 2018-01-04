Gramaj oyununa dikkat! ‘Ekmeğinizi çaldırmayın’

SİNAN BAKIR Mevcut uygulamaya göre İstanbul’da 250 gram üretilen ekmeğin 1,25 TL’ye satılması gerekirken bazı bölgelerde düşük gramajlı ekmeklerin aynı fiyata satılması tepkilere neden oldu. Özellikle Bağcılar ve Fatih bölgelerinde düşük gramajlı ekmek satışına tepki gösteren vatandaşlar, bu tür yerlerin tespit edilerek yaptırım uygulanmasını talep etti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fırıncıların tariflere uymakla yükümlü olduğunu belirtti. Tarifelere uymayanların cezalarla karşılaşacağını vurgulayan Balcı, “Yeni yönetmelik ile ‘200 gram ve 10 gram katları’ ekmek üretimi öngörülüyor. Bu gramlara göre üretim yapılması amaçlanıyor. Yönetmeliğe aldırış etmeyenlere ise yaptırım uygulanıyor” dedi.

EKSİK GRAMAJIN CEZASI AĞIR

İstanbul hariç tüm illerde tarifeye göre ekmek üretildiğini dile getiren Balcı, şöyle devam etti: “300 gram ekmeğin fiyatının 1,5 lira olarak belirlendiği Sakarya’da 280 gram üretim yapanlara ceza kesilir. 250 gram ekmeğin 1,25 liradan satışa sunulduğu bir şehirde 240 gram ekmek üretilmesinin yaptırımı 16 bin 28 liradır. İstanbul’da bazı fırıncılar tarife almadan üretim yapmış. Bu illegal bir uygulama. Uygulamaya karşı İstanbul Tarım İl Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduk, gereken denetimlerin yapılmasını talep ettik. 200 gram tarifesi olmadan 200 gram ekmek üretilemez. Üretenler eksik gramajdan 16 bin 28 lira ceza alır.”

YÖNETMELİK YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Yeni yönetmeliğin yanlış anlaşıldığını ifade eden Balcı, şunları söyledi: “Yani ‘ülkenin tamamında 200 gram ekmek üretilecek’ algısı yanlış. Tarifede daha evvel ‘250 gram ve 50 katları’ ekmek üretimi esas alınıyordu. Tabii 250 gram da, 400 gram da ekmek tarifesi alan şehirlerimiz vardı. Bu sınırlar dâhilinde üretim yapılıyordu. Yeni yönetmeliğe göre de esnaf talep ederse ilgili kurumdan 200 gram, 1 lira, 300 gram 1,5 lira, 400 gram 2 lira tarife alabilir. Ama tarifede 200 gram yazmadan, 200 gram tarifesi almadan üretim yapılması legal değil. Örneğin Kocaeli’nde 250 gram ekmek 1,25 liradır, 230 gram üretim yapan fırına rastlayamazsınız.”

‘Şikayette bulunun’ çağrısı

Tüketiciler Birliği Federasyonu Bülent Deniz ise ekmeğin gramajı konusunda tüketicilerin şüphelerinin bulunduğuna işaret ederek, “İlan edilen gramajlarda ekmeğin satılması gerekiyor. Taahhüt edilenin altında gramajlarla üretim ve satış yapmak tüketiciyi aldatmaktır. Tüketicilerin ‘ekmek fırında 250 gram, eve geldim 200 gram diye yakınmaları var. Ekmeğin kimyasallarla gramajının şişirildiği iddiaları artıyor. Bunun kontrolünün fırıncılar odaları, yerel yönetimler ve tarım müdürlükleri tarafından yapılmalıdır” dedi. Gramaj oyununun münferit olması temennisinde bulunan Deniz, tüketicilere “Fırıncılar odalarına ve belediyelere şüphelerinizi veya şikâyetlerinizi bildirin. Denetimlerin ve yaptırımların uygulanmasını talep edin” diye seslendi.

Ekmek yönetmeliği değişti

-Ekmekte yeni tebliğe göre en az 250 gram olarak üretilmesi zorunlu olan ekmeğin, en az 200 gram olarak üretilebileceği açıklandı.

-250 gram ekmeğin 1,25 TL’den, 200 gram ekmeğin de 1 TL’den satılacağı bildirildi.

-Türkiye’de her sene kişi başı ortalama 200 kilo ekmek tüketiliyor.

-Türkiye’yi 100 kilo ile Almanya ve 90 kilo ile Rusya takip ediyor.