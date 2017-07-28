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Eskişehir'de uyuşturucunun 'Ana'sı yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlar arasında "Ana" olarak bilinen kadın yakalandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:17
Eskişehir'de uyuşturucunun 'Ana'sı yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U. (51) yakalandı. Şahsın evinde  yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, 18 Temmuz tarihinde Eskişehir'de düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi 'Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyon kapsamında da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şahsın arandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:17
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