Eskişehir'de uyuşturucunun 'Ana'sı yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U. (51) yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, 18 Temmuz tarihinde Eskişehir'de düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi 'Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyon kapsamında da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şahsın arandığı öğrenildi.