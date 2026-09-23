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Ekonomi Bir gıda şirketi daha halka arz başvurusu yaptı
Ekonomi

Bir gıda şirketi daha halka arz başvurusu yaptı

Yeniakit Publisher
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Bir gıda şirketi daha halka arz başvurusu yaptı

Niyazi Önen Holding'in Dardanel Önentaş'ın ardından ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda, halka arz olmak için 18 Eylül 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Önen Gıda'nın halka arz başvurusuna ilişkin süreç Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülüyor.

Şirket, sandviç, suşi, hazır yemek ile dondurulmuş ve soğutulmuş su ürünleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Önen Gıda, ürünlerini Mr. NO ve Sushida markalarıyla tüketicilere sunuyor.

NielsenIQ'nun Haziran 2026 verilerine göre Önen Gıda, sandviç, suşi ve hazır yemek kategorilerinde pazar lideri konumunda bulunuyor.

1000 ÇALIŞANI VAR

Önen Gıda'nın İstanbul Dudullu, Çanakkale Kepez ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere üç üretim tesisi bulunuyor. Şirket yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlıyor.

Dudullu tesisinde sandviç üretimi gerçekleştirilirken, Kepez tesisinde hazır yemek ile dondurulmuş ve soğutulmuş ürünler üretiliyor. Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada ise suşi üretimi yapılıyor.

Önen Gıda'nın ürünleri yurt içinde Dardanel Dağıtım, yurt dışında ise Dardanel Dış Ticaret aracılığıyla satışa sunuluyor. Ürünler başta zincir ve indirim marketleri ile zincir akaryakıt istasyonları olmak üzere organize perakende noktalarında tüketicilere ulaştırılıyor.

Şirket, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 462. sırada yer aldı.

 

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