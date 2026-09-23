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Aktüel Kamyonetin kasasından sarkan malzeme iki tıra çarptı! Artvin'de tünelde feci kaza
Aktüel

Kamyonetin kasasından sarkan malzeme iki tıra çarptı! Artvin'de tünelde feci kaza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel içinde kamyonetin kasasından sarkan malzemenin karşı yönden gelen iki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Artvin-Erzurum karayolundaki T-26 Tüneli’nde meydana gelen kaza ölümle sonuçlandı.

 

Kaza, saat 18.45 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun T-26 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Artvin yönüne giden İbrahim Y. (51) yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarkan malzeme, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.

 

Kazada 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü İran uyruklu Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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