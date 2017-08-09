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Eşini benzin dökerek yaktı!

Ankara'da iddiaya göre, eşi tarafından üzerine benzin dökülerek, yakılan Iraklı 3 çocuk annesi İ.M., Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşini yaktığı öne sürülen N.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:39
Eşini benzin dökerek yaktı!

Öğle saatlerinde Yenimahalle'de yaşandı. Iraklı İ.M., iddiaya göre, eşi N.M. tarafından darp edildikten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldı. İ.M.'nin çığlıkları üzerine içeri giren komşuları yanarak, yaralanan kadını dışarı çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR 

İtfaiye ekipleri tarafından evde soğutma çalışması yapılırken, yaralı İ.M. ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan İ.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada eşini yaktığı öne sürülen N.M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:39
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