Eşini benzin dökerek yaktı!

Öğle saatlerinde Yenimahalle'de yaşandı. Iraklı İ.M., iddiaya göre, eşi N.M. tarafından darp edildikten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldı. İ.M.'nin çığlıkları üzerine içeri giren komşuları yanarak, yaralanan kadını dışarı çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İtfaiye ekipleri tarafından evde soğutma çalışması yapılırken, yaralı İ.M. ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan İ.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada eşini yaktığı öne sürülen N.M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.