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Erdoğan'dan AGİT'e: Sür eşeği Niğde'ye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuştu.

Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Evet de dese, hayır da dese sandık başına gidip tercihini ortaya koyan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Evet diyenlere, geleceğimiz için kritik bir önemde gördüğüm bu değişikliğe onay verdikleri için teşekkür ediyorum.

Anayasayla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Bizim için asıl olan milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir.

Milletimiz yeni bir yönetim sistemine geçmiş oldu. Hükümet kurma kavgaları sona erdi.

Üye sayısı 600'e çıkan Meclis kanun çıkarma görevini daha güçlü ifa edecek.

İdam parlamentodan geçip benim önüme gelirse onaylarım. Olmazsa bir referandum da onun için yaparız.

AGİT'E TEPKİ: SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE

Avrupa'nın AGİT diye bir örgütü var. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş, böyle olmuş. Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin açıklayacağınız o siyasi raporları ne duyarız ne biliriz. Onu siz külahımıza anlatın. Türkiye, Batı'da görülmeyen en demokratik seçimleri gerçekleştirmiştir.

Sizler Türkiye'nin bakanlarını büyükelçiliklere sokmazken, burada laf söyleyemezsiniz. Artık sür eşeğini Niğde'ye. Niğdeli kardeşlerim bu sözün ne anlama geldiğini iyi bilir.

Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası bile yoktur.

AGİT’ten skandal referandum açıklaması!

Dışişleri'nden AGİT'in referandum raporuna tepki

 
Etiketleragiterdoğan külliyeerdoğan
HABER YORUMLARI
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Eveet

Dün atla üsküdar bugün eşekle Niğde yarın bakalım nereye

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Kanuni

AGİT yani " Avrupa güvenliği işbirliği teşkilatı" hangi bakanımızın güvenliğini sağladınız ? Kadın bakanımızı arabaya 7 saat mahkum edip tuvalete bile göndermediğinizzaman ne yaptınız ? Köpeklerinize vatandaşlarımızı ısırttığınız zaman neredeydiniz. Siz dua edin kibar reisimize size yumuşak laflar söyledi. ABD memurları sınız. ABD dediya AGİT raporlarını gördükten sonra açıklama yapacağız diye. Hemen mesajdan görev çıkardınız. Yemezler yemezler. Artık zurnanın zart dediği yerdeyiz. 249 değil binlerce 249 şehit vermeye hazırız. Napolyon ne demiş " Türkleri öldürebilirsiniz ama asla yenemezsiniz" aynen öyle. Akıllı olun akıllı. Dededisi Hıristiyan olalım diyen Konya milletvekili yok karşınızda işte o kadar.

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Doğrucu davut!

Eşek kim?

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vatandaş

reis hani müjden nerde

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Analizci

Avrupa eşşeğini Niğdeye doğru yola çıkaralım. Niğdeli vatandaşlar karşılasın. Ben demiyorum Reis diyor.

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Yeni Akit
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