DEAŞ teröristleri Bitcoin kullanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Jean Paul Labord DEAŞ'in elde ettiği gelirin azaldığını belirterek, "Yıllık gelirlerinin 13 milyon dolara gerilediği tahmin ediliyor." dedi.



DEAŞ'in bölge dışından gelen maddi desteğe bağımlılığının artabileceğine işaret eden Laborde, bazı DEAŞ destekçilerinin ise sanal para birimi "Bitcoin" kullanarak ödemeler yaptığını söyledi.



Laborde, "DEAŞ, yenilgilerine rağmen özellikle Orta Doğu'nun çatışma bölgelerinden diğer ülkelerdeki hedeflere odaklanarak uyum kapasitesini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir parabirimidir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır. 22 Temmuz 2013 tarihi itibariyle dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibariyle bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.



Bitcoin, bazı ülkelerde bir ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de TL karşılığı bitcoin almak mümkündür.

Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır.