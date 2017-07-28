CHP’li belediyeler isyan ettiriyor

ONUR KUZU / İSTANBUL - İzmir’de CHP’li Bornova Belediyesi’nin şirketi İZBAŞ’da 53 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle grev başladı. İşçiler sosyal tesisler, düğün salonu, kafeterya ve otoparklarda hizmet vermiyor. CHP’li Beşiktaş Belediyesinin emlak vergilerine yüzde 400 oranında zam yapması halkın büyük tepkisine neden oldu. CHP’li belediyelerde birbiri ardına yaşanan skandallar muhalefetin idarecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

ŞİŞLİ’DE ÇÖP DAĞLARI

CHP’li Şişli Belediyesi tarafından kendi iştikari olan Kent Yol A.Ş. firmasının ihaleye girmesi engellenerek, 17 yıldır Şişli ilçesinin temizliğini yapan işçiler taşeron ve işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Şişli Belediye Başkanlığının kamusal hizmetlerini yürüten Kent Yol A.Ş’ye bağlı çalışan Genel İş Sendikası üyesi işçiler taşeronlaştırmaya karşı Şişli Belediye Başkanlığı önünde eyleme başladı. Eylem sonrası Nişantaşı ve Osmanbey gibi lüks semtlerin sokaklarında çöp dağları meydana geldi. 5 gündür toplanmayan ve sokaklarda kötü kokuya neden olan çöpten rahatsız olan esnaf ve vatandaşlar temizlik çalışmalarını kendi çabalarıyla sürdürmeye başladı.

İZMİR’DE VAPURLAR DURDU

İZDENİZ ile Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında, 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle İzmir’de 16 gündür şehir hatları vapurları hizmet vermiyor. İZDENİZ çalışanları grev yapma nedenlerini sıralarken hükümetin maaşlarına yüzde 15 zam yaptığını, ancak İZDENİZ’ in zam vermediğini söylemişlerdi. TDS üyeleri’nin 12 Temmuz sabahı başlattığı iş bırakma eylemi nedeniyle vatandaşlar hâlâ vapur ve feribotu kullanamıyorlar. Vatandaşların ulaşım sıkıntısı çektiği İzmir’de şehir trafiği alt üst olmuş durumda. Metro ve otobüslerde mesai saatlerinde yaşanan yoğunluk yüzünden kentte hayat durma noktasına geldi. İzmir’de CHP’li Bornova Belediyesi’nin şirketi İZBAŞ’da 53 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle de grev başladı. Greve çıkan işçiler sosyal tesisler, düğün salonu, kafeterya ve otoparklarda hizmet vermeyecek.

BEŞİKTAŞ’TA YÜZDE 400 ZAM

Skandalın bir başka adresi ise Beşiktaş Belediyesi. CHP’li belediyeden yapılan açıklamada emlak vergilerine yüzde 400 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Vatandaşın tepkisi üzerine ilçede bulunan 23 mahalle muhtarından 9’u önceki gün tepki için Beşiktaş Muhtarlar Derneği’nden istifa etti.

CHP’YE SÖZCÜ BİLE İSYAN ETTİ

CHP’li belediyelerdeki emlak vergisi artışına, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan bile tepki gösterdi. Turan, “Emlak vergisi korkunç. Kira öder gibi belediyeye vergi ödeyeceğiz” dedi.