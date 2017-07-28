Cebimizdeki çarpıcı rakam

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 6 ayında tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 335 milyon 622 bin 800 adet oldu. Söz konusu "bozuklukların" değeri ise 99 milyon 482 bin 456 lira olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde tedavüle verilen 350 milyon 891 bin 600 adet madeni paranın tutarı da 110 milyon 122 bin 616 liraya karşılık gelmişti.

Bu yılın ilk yarısında 62 milyon 288 bin 900 adet 1 lira, 23 milyon 802 bin adet 50 kuruş, 47 milyon 4 bin adet 25 kuruş, 87 milyon 141 bin 300 adet 10 kuruş, 91 milyon 839 bin adet 5 kuruş, 23 milyon 547 bin 600 adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 6 milyar 343 milyon 182 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 186 milyon 324 bin 197,5 lira oldu.

Türkiye nüfusunun yaklaşık 80 milyon olduğu düşünüldüğünde, kişi başına ortalama 79,4 adet "bozukluk" düşüyor.

EN ÇOK 10 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 10 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 603 milyon 673 bin 50 adet 10 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 393 milyon 387 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 537 milyon 903 bin 750 adet 5 kuruş, 938 milyon 645 bin 250 adet 25 kuruş, 637 milyon 381 bin 950 adet 50 kuruş ve 232 milyon 190 bin 550 adet 1 kuruş verildi.