'Canlı bomba' sandılar!

İzmir’de bir tıp merkezi tansiyon ve ritim holter takılı hastalarının, cihazı bilmeyen birçok vatandaş tarafından kabloları nedeniyle canlı bomba sanılabileceğini belirterek, “Tansiyon ve ritim holter cihazı, kabloları olan ve kişinin üzerinde sabitlenen bir cihazlardır. Son zamanlarda, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra hastalarımıza yazı vererek birçok problemle karşı karşıya önlüyoruz” açıklamasını yaptı.

Polisleri ikna için

‘Hastalarımızın canlı bomba sanılarak akabinde yaşanılacak olumsuz ve psikolojik tesir yaratabilecek olayların önlenmesi’ vurgusu yapılan açıklamada “görevleri başındaki emniyet çalışanlarının gereksiz iş yükünü önlemek adına merkezimiz bir çözüm geliştirdi” denildi. Özellikle hastanın güvenliği için tansiyon ve ritim holter takılı her hastaya cihazın takılış amacını belirten kaşeli imzalı kâğıt belge veriliyor.

Panikleyip hastaneye koşan oldu

Tansiyon ve ritim holter cihazı takılı hastalara, herkesin şüpheyle baktığını, bazı hastaların da güvenlik sebebi ile durdurulup arandıklarını dile getiren tıp merkezinden bir yetkili, “Hastalarımızı dışarıda canlı bomba zannediyorlar. Birkaç hastamız hastanemize bu nedenle panik halinde geldi. Kalabalık yerlerde dolaşırken hastalarımız çok sıkıntı yaşamışlar. Biz merkez doktorlarımızla cihazın tedavi amacı ile takıldığını belirten yazımızı hastalara vererek önlemini almaya çalıştık. Diğer taraftan da emniyet mensuplarımıza az da olsa yardım etmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdik” dedi.