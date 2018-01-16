Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!

yeniakit.com.tr / HABER MERKEZİ - Ülkemizi çeşitli girişimler sonucu topla, tüfekle işgal edemeyen şer odakları bu kez de uzun dönemdir uygulamaya çalıştıkları yöntem üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Türk toplumunda yeri olmayan hatta ve hatta konuşulması bile ayıplanan bazı meseleler özellikle Doğan medyanın da parlatması ile bir çok basın kuruluşunda özendirilerek servis edilmeye başladı.

LGBT’lileri ‘ezilmiş’ olarak gösteren malum medya kuruluşları İstanbul’da sapkın yürüyüşe izin vermeyen Valiliği topa tutarak sapkınları ‘mağdur’ gibi göstermeye çalışmıştı. Şimdilerde ise Kerimcan Durmaz isimli bir şahıs topluma sempati ile empoze edilmeye çalışılıyor. Bu sayede yeni yetişmekte olan çocuklara sempatik olarak gösterilen şahıs, normalmiş gibi bir algıya neden oluyor. Şatafatlı hayatı ile gündemi süsleyen şahsın eşcinsel olduğu ise gizlenmiyor. İlginç konuşma tarzı ve ilginç çıkışlarıyla bilinen bu şarlatanın haberleri ne hikmetse bir gün dahi eksik edilmiyor. Hatta öyle bir hal aldı ki, bu şahıs hakkında köşe yazıları dahi kaleme alınabiliyor.

Bu şahsa en anlamlı tepkilerden birisi de sanatçı Muazzez Abacı’dan geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermeyi planlayan Muazzez Abacı, aynı yerde ne idiği belirsiz şahısın da konser vereceğini öğrenince konserini iptal etti.

Ancak daha dikkat çekici olanı ise bazı maksatlı haberlerin türetilerek bu eşcinsel şahsın parlatılmaya çalışılması. Haber içerikleri iddialarımızı güçlendirir nitelikte. Toplumun tepkisini çeken Kerimcan Durmaz, için ortak bir şekilde şu ifadeler kullanılıyor: Ünlü isimler yalnız bırakmadı, Terini sildiği havluyu seyirciye attı, Biletlerin satılamayacağı konuşuluyordu; çok bilet satıldı…

‘AİLESİNİN YANINDA’ OLDUĞU ISRARLA VURGULANIYOR

Şahsın gerçekleştirdiği gösteride ailesinin de yanında olduğu bazı maksatlı haber siteleri tarafından özellikle vurgulanıyor. Bu cümle ile etki altına alınmak istenen çocuk veya gençlere ‘Bakın aileler bir şey demeye de biliyormuş’ havası estirilmeye çalışılıyor.

BU REZALETE KİM DUR DİYECEK?

Bu maksatlı haberlere tepki gösteren bilinçli vatandaşlar şu ifadeleri kullanıyor: “Bu tür sapıklara kim dur diyecek. Henüz yetişmekte olan 10-12 yaşında çocukların kafalarında bu tür şeyleri normal göstermeye çalışıyorlar. Bunlar ne bizim toplumumuzda ne de dinimizde yer bulamazlar. Bunun bir tek adı vardır o da: Ahlaksızlık! Gelecek nesilleri düşününce vicdanımız sızlıyor. Vicdan adına soruyoruz: Bu ahlaksızlara kim dur diyecek’