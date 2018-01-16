Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!

Ülkemizi topla tüfekle işgal edemeyen şer odakları, dini inanç ve kültürel değerlerimiz üzerinden topluca bir hücum başlattı. Bunların en başta geleni de ‘eşcinsel’ ismi verdikleri sapkınları toplumda rol model olarak tanıtmak. Ancak kamuoyunun kafasındaki ortak soru ise ‘Buna kim dur diyecek?’

16 Ocak 2018 Salı 11:05
Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!

yeniakit.com.tr / HABER MERKEZİ  -  Ülkemizi çeşitli girişimler sonucu topla, tüfekle işgal edemeyen şer odakları bu kez de uzun dönemdir uygulamaya çalıştıkları yöntem üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Türk toplumunda yeri olmayan hatta ve hatta konuşulması bile ayıplanan bazı meseleler özellikle Doğan medyanın da parlatması ile bir çok basın kuruluşunda özendirilerek servis edilmeye başladı.

 

 

LGBT’lileri ‘ezilmiş’ olarak gösteren malum medya kuruluşları İstanbul’da sapkın yürüyüşe izin vermeyen Valiliği topa tutarak sapkınları ‘mağdur’ gibi göstermeye çalışmıştı. Şimdilerde ise Kerimcan Durmaz isimli bir şahıs topluma sempati ile empoze edilmeye çalışılıyor. Bu sayede yeni yetişmekte olan çocuklara sempatik olarak gösterilen şahıs, normalmiş gibi bir algıya neden oluyor. Şatafatlı hayatı ile gündemi süsleyen şahsın eşcinsel olduğu ise gizlenmiyor. İlginç konuşma tarzı ve ilginç çıkışlarıyla bilinen bu şarlatanın haberleri ne hikmetse bir gün dahi eksik edilmiyor. Hatta öyle bir hal aldı ki, bu şahıs hakkında köşe yazıları dahi kaleme alınabiliyor.

Bu şahsa en anlamlı tepkilerden birisi de sanatçı Muazzez Abacı’dan geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermeyi planlayan Muazzez Abacı, aynı yerde  ne idiği belirsiz şahısın da konser vereceğini öğrenince konserini iptal etti.

 

   

 

Ancak daha dikkat çekici olanı ise bazı maksatlı haberlerin türetilerek bu eşcinsel şahsın parlatılmaya çalışılması. Haber içerikleri iddialarımızı güçlendirir nitelikte. Toplumun tepkisini çeken Kerimcan Durmaz, için ortak bir şekilde şu ifadeler kullanılıyor: Ünlü isimler yalnız bırakmadı, Terini sildiği havluyu seyirciye attı, Biletlerin satılamayacağı konuşuluyordu; çok bilet satıldı…

‘AİLESİNİN YANINDA’ OLDUĞU ISRARLA VURGULANIYOR

Şahsın gerçekleştirdiği gösteride ailesinin de yanında olduğu bazı maksatlı haber siteleri tarafından özellikle vurgulanıyor. Bu cümle ile etki altına alınmak istenen çocuk veya gençlere ‘Bakın aileler bir şey demeye de biliyormuş’ havası estirilmeye çalışılıyor.

 

 

BU REZALETE KİM DUR DİYECEK?

Bu maksatlı haberlere tepki gösteren bilinçli vatandaşlar şu ifadeleri kullanıyor: “Bu tür sapıklara kim dur diyecek. Henüz yetişmekte olan 10-12 yaşında çocukların kafalarında bu tür şeyleri normal göstermeye çalışıyorlar. Bunlar ne bizim toplumumuzda ne de dinimizde yer bulamazlar. Bunun bir tek adı vardır o da: Ahlaksızlık! Gelecek nesilleri düşününce vicdanımız sızlıyor. Vicdan adına soruyoruz: Bu ahlaksızlara kim dur diyecek’  

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AbdullahAbdullah15 dk önce
    Taş gibi adammış. Buradaki sorun ne onu anlamadım.
  • metin palamutmetin palamut29 dk önce
    Türkiyenin geleceğinde bu namussuzlara yer yoktur.Onlar ve onları kışkırtıp destekleyen haçlı avrupa güçleri tarihin çöplüğüne atılıp gideceklerdir.Bunların hiçbir mağduriyetleri falan yoktur.Mağdur olan kendini muhafaza eder.Toplumu kışkırtmaz.
  • HalitHalit32 dk önce
    Bu ib..... buraya çıkaran ib...... ne demeli .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Kılıç'ın acı günü
  1. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
  2. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
  3. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
  4. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
  5. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
  6. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
  7. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
  8. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
  9. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
  10. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
  11. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
  12. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
  13. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
  14. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
  15. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
  16. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
  17. Amanoslar'daki teröristler oradan..
  18. Altın ne kadar oldu?
  19. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
  20. Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...