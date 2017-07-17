Böyle düğün konvoyu görülmedi

Bursa’da klasik otomobil sevdalısı Azim Nail, kendi düğününde klasik otomobillerden konvoy yaptı. Değeri 2 milyon olan ve nadir bulunan klasik otomobillerden oluşan 10 araçlık konvoyu görenler ise gözünü düğün konvoyundan alamadı.

Babasının Amerika’dan getirdiği Chevrolet, 1959 ve 1960 Cadillac, 1938 Cadillac Limuzin Vosvos ve 1938 Opel Admiral ile sevdiği kızı almak için Bursa caddelerinde konvoy yapan Azim Nail’in düğün konvoyunu gören Bursalılar hayran gözlerle araçları izledi.

Değerleri 2 milyon lira

Klasik otomobillerden oluşan düğün konvoyundaki otomobillerin değerinin 2 milyon lira olduğunu ifade eden Azim Nail, "Düğünümüz farklı olsun istedik. Normalde vatandaşlar klasik otomobille düğün konvoyu yapmak ister, bizde ise klasik otomobil var. "Neden böyle bir konvoy yapmayalım" dedik ve yaptık. Çok güzel bir konvoy oldu. Klasik araçlarla konvoy yapmak çok zevkli bir duygu. Benim gelin arabası olarak kullandığım araç 1964 model Chevrolet Corvette Stingray" dedi.

Eşinin kendisini klasik konvoyla almaya geldiği gelin Ayşegül Nail ise "Çok heyecanlandım. Böyle bir konvoy benim için büyük bir sürpriz oldu" konuştu.