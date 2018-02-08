Boşnakça sınavı için teşekkürler

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Boşnakça'nın yabancı dil sınavlarına dahil edilmesine katkılarından dolayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Özer'i makamında ziyaret eden Sadoviç, iki kardeş ve dost ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek'in çok iyi siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Her iki ülke liderlerinin bu bağları güçlendirmek adına önemli adımlar attığına işaret eden Sadoviç, özellikle tarihi ve kültürel bağların önemini vurguladı.

Sadoviç, bu bağları güçlendirmek adına, Türkçe'nin Bosna Hersek'teki okullarda seçmeli ders olarak okutulması ve Türkiye'deki eğitim kurumlarında da bu sene itibarıyla Boşnakça'nın seçmeli ders olarak yer almasının her iki ülkenin daha da yakınlaşması için önemli adımlar olduğunu belirtti.

Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında ÖSYM'nin yaptığı yabancı dil ölçme sınavları içerisinde Boşnakça sınavının yapılmamasının kendilerini üzdüğünü anlatan Sadoviç, ÖSYM Başkanı Özer'in gayretleri ile dil sınavlarına Boşnakça'nın eklenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Sadoviç, ilki 1 Nisan'da yapılacak Boşnakça dil sınavının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Özer'e şükranlarını sundu.

Özer de Büyükelçi Sadoviç'in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, dün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile ÖSYM’nin artık Boşnakça ve Arnavutça dillerinde de sınav yapacağını hatırlattı.

Özer, ayrıca sürecin tamamlanmasında desteklerinden dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat’a teşekkür etti.