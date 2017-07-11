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Basayev'den 'Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna efsane cevap!

Çeçenistan direnişinin efsane lideri Şamil Basayev'den 'Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna cevabı halen bir çok Müslümana örnek oluyor.

11 Temmuz 2017 Salı 17:26
Basayev'den 'Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna efsane cevap!

Çeçen cihadının efsanevi komutanı, Rus kuklası Kadirov’un unutturmaya çalıştığı komutanlardan biri olan Şamil Basayev'in 1996 yılında Mithat Bereket ile görüşmesinden kısa bir kesit.

Basayev'in sunucunun sorduğu 'Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna verdiği efsane yanıt...

 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:26
  1. Şamil Basayev
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