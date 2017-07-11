Basayev'den 'Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna efsane cevap!

Çeçen cihadının efsanevi komutanı, Rus kuklası Kadirov’un unutturmaya çalıştığı komutanlardan biri olan Şamil Basayev'in 1996 yılında Mithat Bereket ile görüşmesinden kısa bir kesit.

Basayev'in sunucunun sorduğu 'Yaptığınız terörizm değil mi?' sorusuna verdiği efsane yanıt...