Altın kemer ‘altın’ puanla geldi

Er Meydanı’nda dualı çayırda yaklaşık bir buçuk saatlik güreşin ardından rakibi Orhan Okulu’yu altın puanla yenerek, altın kemeri kazanan İsmail Balaban ve ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

Sevinç gözyaşlarını tutamayan Balaban, babası Hasan Balaban’ı omuzlarına alarak, “Öncelikle Orhan Okulu’yu tebrik ediyorum, çok güzel bir müsabaka oldu. Finale kadar çok zorlu müsabakalar yaptım. İnandık, buraya kemeri alacağız diye geldik. Ve aldık. Bileğimizin hakkıyla aldık. Allah’ıma şükürler olsun. Konyaaltı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ustalarıma çok teşekkür ediyorum. Babama, ekip arkadaşlarıma, Turan Balaban’a, emeği geçen herkese, aileme hepsine çok teşekkür ediyorum. Antalya’ya armağan olsun kemer” dedi.