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Altın kemer ‘altın’ puanla geldi

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu olarak altın kemeri kazanan İsmail Balaban, “İnandık, buraya kemeri alacağız diye geldik. Ve aldık” dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:11
Altın kemer ‘altın’ puanla geldi

Er Meydanı’nda dualı çayırda yaklaşık bir buçuk saatlik güreşin ardından rakibi Orhan Okulu’yu altın puanla yenerek, altın kemeri kazanan İsmail Balaban ve ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

Sevinç gözyaşlarını tutamayan Balaban, babası Hasan Balaban’ı omuzlarına alarak, “Öncelikle Orhan Okulu’yu tebrik ediyorum, çok güzel bir müsabaka oldu. Finale kadar çok zorlu müsabakalar yaptım. İnandık, buraya kemeri alacağız diye geldik. Ve aldık. Bileğimizin hakkıyla aldık. Allah’ıma şükürler olsun. Konyaaltı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ustalarıma çok teşekkür ediyorum. Babama, ekip arkadaşlarıma, Turan Balaban’a, emeği geçen herkese, aileme hepsine çok teşekkür ediyorum. Antalya’ya armağan olsun kemer” dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:11
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  5. Kırkpınar
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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