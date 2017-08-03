Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...

Bursa'da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç. gözaltına alındı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:13
Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...

Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 2 şüphelinin Nilüfer İlçesi’nde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri bir prefabrik evi Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi’ne götüreceklerini  söyleyerek çaldı. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi Hasanağa’da çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. 2 şüphelinin aynı yöntemle 10’a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

PREFABRİK EVİ BÖYLE ÇALDILAR

Hıdır A. ve Faruk Ç’nin Demirtaş Mahallesi’nden vinçle prefabrik evi çalmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü  prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:13
  1. bursa
  2. evi çaldılar
  3. prefabrik evi çaldılar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!
    1. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    2. Miami sular altında kaldı
    3. Karacabey ovasında domates hasadı..
    4. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    5. Vali Aktaş Ilgaz’da
    6. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    7. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    8. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    9. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    10. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    11. Serası hasar gören üreticilere..
    12. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    13. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    14. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    15. Gemlik’e iki yeni okul
    16. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    17. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    18. Numan'ın hedefi milli takım
    19. Kjaer rekorla gitti
    20. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum