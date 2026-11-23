Sistem size 'Şu ahıra git, bu hayvanı şu saatte tohumla' diyor. Belki çalışan bunu göremeyecek. Ahırın başına bir çalışan koysanız bile her zaman yakalayamayabiliyorsunuz. Sistem bu bilgileri bilgisayar ekranına aktarıyor. Hayvanın yanına gidip kontrol ettiğimizde kızgınlık döneminde olduğunu ya da hastalandığını görüyoruz. Uyarı sistemi bizim hayatımızı kolaylaştırıyor." Küçükduvan, akıllı tasma sisteminin işletmede sürdürülebilirliğe katkı sağladığını ve üretim kapasitesini artırdığını vurguladı. Sistemi tüm hayvanlarda kullanmak istediklerini belirten Küçükduvan, erken uyarıların zamanında müdahale açısından önemine dikkati çekerek "Hayvanın sağlık verilerinde düşüş olduğu an uyarı geliyor. Uyarı geldiğinde geç kalmadan hayvanın yanına gidiyoruz. 'Erken teşhis hayat kurtarır' deniyor ya, bizde de aynı şey geçerli. Hayvanın yanına erken gidip müdahale edebilirsek çok daha fazla hayvanda, daha kısa sürede olumlu sonuç alabiliyoruz." diye kaydetti. Küçükduvan, devletin sağladığı bu tür destekleri de çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi.