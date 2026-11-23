Yapay zeka desteği, hem takibi hem verimliliği artırıyor: Besicilerin gözdesi ‘akıllı tasma’
Büyükbaş hayvancılıkta geleneksel takip yöntemlerinin yerini alan yapay zeka destekli akıllı tasmalar, Kırklareli'ndeki işletmelerde verimliliği yeni bir seviyeye taşıdı. Bakanlık desteğiyle devreye alınan sensörlü sistem sayesinde hayvanların sağlık, beslenme ve üreme verileri ekrana anlık düşerken, erken uyarılar kayıpların önüne geçiyor. Peki, bu teknoloji çiftliklerdeki işleyişi nasıl değiştirdi? İşte o detaylar...