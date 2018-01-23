Akademisyenlerden 5 dilde 'Afrin' bildirisi
Afrin'de süren Zeytin Dalı harekatına bir destek de akademisyenlerden geldi. 126 akademisyen 5 dilde harekata destek bildirisi yayımladı.23 Ocak 2018 Salı 22:17
Akademisyenlerin bildirisi şu şekilde:
Suriye toprakları bir coğrafya parçası olmanın ötesinde kadim geçmişimizin önemli tarihi gelişmelerine tanık olmuş, medeniyetimizin önemli simalarının yetiştiği bir değerdir. Bu topraklarda Türk, Kürt, Arap ve diğer halklar yüzyıllarca kardeşlik içinde yaşamış ve bu kardeşliği tehdit eden tüm düşmanlara karşı birlikte mücadele ederek birlikteliklerini güçlendirmişlerdir. Anadolu - Suriye toprakları kardeşliğin, dayanışmanın, değerlerimizin sembolüdür.
Bu kardeşlik, her zaman düşman saldırılarının hedefi olmuştur. Bu saldırılar 1915-1918 yılları arasında olduğu gibi belli dönemlerde açık işgal girişimleri olarak gerçekleşmiş, ama her zaman ideolojik, etnik-ırkçı ayrıştırıcı yöntemlerle sürdürülmüştür.
SURİYE COĞRAFYASINDA YAŞANANLAR ETNİK ALAN KAPMA YARIŞI DEĞİLDİR
Suriye coğrafyasında bugün yaşananlar bazı akademisyen, sözde aydın ve aktivistlerin göstermeye çalıştıkları gibi bir etnik alan kapma yarışı değildir.
Bugün sınırlarımızın hemen ötesinde, zamanla ülkemizin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit aracına dönüştürülecek olan, Ortadoğunun yeniden emperyalist güçlerce yapılandırılmasına hizmet edecek işbirlikçi devletimsi bir yapılanmanın kurulmasına dönük adımlar atılmaktadır. Bu adımlar köklü kardeşliğimizi ve bölgenin kalıcı bir şekilde istikrara kavuşturulmasını tehdit etmektedir.
Bu suni girişim temelinden, doğurabileceği sonuçlara kadar çürük, başarısızlığa mahkum, ancak enerjimizi, gücümüzü zayıflatıcı, bölge halkları arasında kalıcı düşmanlık ve kanlı savaşların doğmasına neden olacak tehlikeli bir süreçtir. Bu tehlikeli sürece Türkiye’nin, aydını, akademisyen ve sivil toplum örgütleri ile duyarsız kalması beklenemez. Tarihi sorumluluğumuz gereği aşağıdaki noktalara tüm ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz.
Öncelikle Türkiye, 1946 yılından bugüne demokrasisini güçlendirme yönünde büyük başarılara imza atmış bir bölge ülkesidir. Bölgenin çok partili işleyen tek demokrasisidir. Bu temelde ülkemiz, 1952 yılından bu yana NATO üyesi olarak 65 yıldır örgüt üyesi ülkelerle müttefiklik ilişkisine sahiptir. Yine diğer bölge ülkeleri ile mukayese edilmeyecek düzeyde bir sivil toplum yapısına, serbest piyasa ekonomisi yapılanmasına ve eğitim kapasitesine sahip bulunmaktadır.
Buna karşılık yarım asrı aşan ittifak bağı içinde müttefikimiz olan ABD, kuruluş felsefesi ve ideoloji olarak Maocu Sosyalist bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG ile ortaklık içinde kuzey Suriye’yi yapılandırmaya çaba harcamaktadır. Demokrasi ilkeleri ile bir tür Pol Potçu rejim arayışı içinde olan terör grupları bağdaşamaz. Silahla kitleleri sindirerek kendine alan açmaya çalışan, terörü hedefe ulaşmakta bir araç olarak kullanan bir oluşumun hiç bir demokratik girişimin parçası olamayacağı açıktır.
PKK İLE PYD ARASINDA HİÇBİR FARK YOKTUR
PKK ile PYD arasında hiçbir fark yoktur. PYD, PKK’nın Suriye kanadı olmanın ötesinde herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip değildir. Abdullah Öcalan liderliğinde 25 Kasım 1978 tarihinde kurulan PKK, terörist yöntemlerle bugüne kadar 30 binden fazla insanımızı katletmiştir. Son bir yıl içinde bu örgütün saldırıları sonucunda hayatını kaybeden sivil sayısı 40’ı bulmaktadır. PYD, Suriye sınırından ülkemize yönelik olarak yürütülen terör saldırılarını yöneten bir örgüttür. PYD Suriye sınırından topraklarımıza terörist ve silah sevkiyatı yapmaktadır. Örgütün mevcut lider kadrosu PKK’lı teröristlerce oluşturulmuştur. Suriye’de örgütün gerçekleştirdiği tüm toplantı ve gösterilerde Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer alması bile PKK/PYD birlikteliğini göstermek için yeterlidir.
Bu gerçeklere rağmen PYD terör örgütüne, ABD, bizzat kendi yetkililerinin açıklamalarına göre 3000 tır silah, yaklaşık 2,2 milyar dolar yardımda bulunmuştur. Yine ABD’li yetkililer bölgede bu örgüte dayalı olarak bir ordu kurulacağını açıklamıştır. Fiilen Türkiye’ye karşı saldırılarını sürdürmekte olan bir örgüte yapılan silah yardımı ve verilen askeri eğitim doğrudan ülkemize yönelik bir tehdittir. Alınan askeri malzeme Türkiye’de emniyet güçlerine yönelik saldırılarda kullanılmakta ve eğitilen teröristler bu saldırılarda kullanılmaktadır. Bu durumun Türkiye kamuoyu tarafından hoş karşılanması mümkün değildir.
ABD PYD ile giriştiği bu ortaklığı DAEŞ'e karşı mücadelenin bir zorunluluğu olarak açıklamaktadır. Oysa ABD, DAEŞ'e karşı Türkiye’nin ortak hareket etme teklifini reddetmiş, DAEŞ terör örgütünün gücünün ciddi ölçüde zayıflatılmış olmasına rağmen, PYD ile ortaklığını güçlendirerek sürdürmüştür. Üstelik kurulacak ordunun görev alanı olarak Türkiye sınırının gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur. ABD Suriye kuzeyinde DAEŞ terör örgütü ile doğrudan savaşarak örgüte en açık zayiatı Türkiye'nin verdiği gerçeğini görmezlikten gelmektedir. Hatta DAEŞ'e yönelik Fırat Kalkanı harekâtını bile engellemeye çalışarak, müttefiklik ilişkisi üzerinde ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.
PKK/PYD KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR
PKK/PYD bölgede yaşayan Kürtlerin temsilcisi değildir. Hakimiyet kurduğu alanlarda kendi otoritesini tanımayan Kürt ve Arapları yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan zorla çıkarmış, kendini eleştiren insanları işkence ve diğer baskı yöntemleriyle sindirmeye çalışmış, etnik arındırma operasyonları gerçekleştirerek konumunu güçlendirmeye çabalamıştır. Ayrıca, kadın ve çocukları kendine yönelik operasyonlara engel olmak için zorla canlı kalkan haline getirmektedirler. ABD bölgedeki fiili varlığı ile bu operasyonlara sessiz kalarak destek vermiştir.
Tüm bu yaşananlar ABD - PYD ortaklığının hedefinin DAEŞ olmadığını, PYD’nin de Kürtlerin temsilcisi değil, olsa olsa işbirlikçi bir terör örgütü olduğunu göstermektedir.
ABD bir terör örgütü ile geliştirdiği ortaklık ile, Türkiye ile tarihi müttefiklik ilişkisini tehlikeye atmaktadır. ABD 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşısı Fetullah Gülen’i korumaya devam etmektedir. Vizeleri askıya almak gibi sözde Türk milletini cezalandırarak “yola getireceği” gibi yanlış vehimlerle hareket ederek Türkiye kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Her şeye rağmen, Türkiye demokrasisini daha da güçlendirerek, bölgesel barışı yeniden tesis etme kararlılığıyla yoluna devam edecektir.
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