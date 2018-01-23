Akademisyenlerden 5 dilde 'Afrin' bildirisi

Akademisyenlerin bildirisi şu şekilde:

Suriye toprakları bir coğrafya parçası olmanın ötesinde kadim geçmişimizin önemli tarihi gelişmelerine tanık olmuş, medeniyetimizin önemli simalarının yetiştiği bir değerdir. Bu topraklarda Türk, Kürt, Arap ve diğer halklar yüzyıllarca kardeşlik içinde yaşamış ve bu kardeşliği tehdit eden tüm düşmanlara karşı birlikte mücadele ederek birlikteliklerini güçlendirmişlerdir. Anadolu - Suriye toprakları kardeşliğin, dayanışmanın, değerlerimizin sembolüdür.

Bu kardeşlik, her zaman düşman saldırılarının hedefi olmuştur. Bu saldırılar 1915-1918 yılları arasında olduğu gibi belli dönemlerde açık işgal girişimleri olarak gerçekleşmiş, ama her zaman ideolojik, etnik-ırkçı ayrıştırıcı yöntemlerle sürdürülmüştür.

SURİYE COĞRAFYASINDA YAŞANANLAR ETNİK ALAN KAPMA YARIŞI DEĞİLDİR

Suriye coğrafyasında bugün yaşananlar bazı akademisyen, sözde aydın ve aktivistlerin göstermeye çalıştıkları gibi bir etnik alan kapma yarışı değildir.

Bugün sınırlarımızın hemen ötesinde, zamanla ülkemizin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit aracına dönüştürülecek olan, Ortadoğunun yeniden emperyalist güçlerce yapılandırılmasına hizmet edecek işbirlikçi devletimsi bir yapılanmanın kurulmasına dönük adımlar atılmaktadır. Bu adımlar köklü kardeşliğimizi ve bölgenin kalıcı bir şekilde istikrara kavuşturulmasını tehdit etmektedir.

Bu suni girişim temelinden, doğurabileceği sonuçlara kadar çürük, başarısızlığa mahkum, ancak enerjimizi, gücümüzü zayıflatıcı, bölge halkları arasında kalıcı düşmanlık ve kanlı savaşların doğmasına neden olacak tehlikeli bir süreçtir. Bu tehlikeli sürece Türkiye’nin, aydını, akademisyen ve sivil toplum örgütleri ile duyarsız kalması beklenemez. Tarihi sorumluluğumuz gereği aşağıdaki noktalara tüm ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz.

Öncelikle Türkiye, 1946 yılından bugüne demokrasisini güçlendirme yönünde büyük başarılara imza atmış bir bölge ülkesidir. Bölgenin çok partili işleyen tek demokrasisidir. Bu temelde ülkemiz, 1952 yılından bu yana NATO üyesi olarak 65 yıldır örgüt üyesi ülkelerle müttefiklik ilişkisine sahiptir. Yine diğer bölge ülkeleri ile mukayese edilmeyecek düzeyde bir sivil toplum yapısına, serbest piyasa ekonomisi yapılanmasına ve eğitim kapasitesine sahip bulunmaktadır.

Buna karşılık yarım asrı aşan ittifak bağı içinde müttefikimiz olan ABD, kuruluş felsefesi ve ideoloji olarak Maocu Sosyalist bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG ile ortaklık içinde kuzey Suriye’yi yapılandırmaya çaba harcamaktadır. Demokrasi ilkeleri ile bir tür Pol Potçu rejim arayışı içinde olan terör grupları bağdaşamaz. Silahla kitleleri sindirerek kendine alan açmaya çalışan, terörü hedefe ulaşmakta bir araç olarak kullanan bir oluşumun hiç bir demokratik girişimin parçası olamayacağı açıktır.

PKK İLE PYD ARASINDA HİÇBİR FARK YOKTUR

PKK ile PYD arasında hiçbir fark yoktur. PYD, PKK’nın Suriye kanadı olmanın ötesinde herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip değildir. Abdullah Öcalan liderliğinde 25 Kasım 1978 tarihinde kurulan PKK, terörist yöntemlerle bugüne kadar 30 binden fazla insanımızı katletmiştir. Son bir yıl içinde bu örgütün saldırıları sonucunda hayatını kaybeden sivil sayısı 40’ı bulmaktadır. PYD, Suriye sınırından ülkemize yönelik olarak yürütülen terör saldırılarını yöneten bir örgüttür. PYD Suriye sınırından topraklarımıza terörist ve silah sevkiyatı yapmaktadır. Örgütün mevcut lider kadrosu PKK’lı teröristlerce oluşturulmuştur. Suriye’de örgütün gerçekleştirdiği tüm toplantı ve gösterilerde Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer alması bile PKK/PYD birlikteliğini göstermek için yeterlidir.

Bu gerçeklere rağmen PYD terör örgütüne, ABD, bizzat kendi yetkililerinin açıklamalarına göre 3000 tır silah, yaklaşık 2,2 milyar dolar yardımda bulunmuştur. Yine ABD’li yetkililer bölgede bu örgüte dayalı olarak bir ordu kurulacağını açıklamıştır. Fiilen Türkiye’ye karşı saldırılarını sürdürmekte olan bir örgüte yapılan silah yardımı ve verilen askeri eğitim doğrudan ülkemize yönelik bir tehdittir. Alınan askeri malzeme Türkiye’de emniyet güçlerine yönelik saldırılarda kullanılmakta ve eğitilen teröristler bu saldırılarda kullanılmaktadır. Bu durumun Türkiye kamuoyu tarafından hoş karşılanması mümkün değildir.

ABD PYD ile giriştiği bu ortaklığı DAEŞ'e karşı mücadelenin bir zorunluluğu olarak açıklamaktadır. Oysa ABD, DAEŞ'e karşı Türkiye’nin ortak hareket etme teklifini reddetmiş, DAEŞ terör örgütünün gücünün ciddi ölçüde zayıflatılmış olmasına rağmen, PYD ile ortaklığını güçlendirerek sürdürmüştür. Üstelik kurulacak ordunun görev alanı olarak Türkiye sınırının gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur. ABD Suriye kuzeyinde DAEŞ terör örgütü ile doğrudan savaşarak örgüte en açık zayiatı Türkiye'nin verdiği gerçeğini görmezlikten gelmektedir. Hatta DAEŞ'e yönelik Fırat Kalkanı harekâtını bile engellemeye çalışarak, müttefiklik ilişkisi üzerinde ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.

PKK/PYD KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR

PKK/PYD bölgede yaşayan Kürtlerin temsilcisi değildir. Hakimiyet kurduğu alanlarda kendi otoritesini tanımayan Kürt ve Arapları yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan zorla çıkarmış, kendini eleştiren insanları işkence ve diğer baskı yöntemleriyle sindirmeye çalışmış, etnik arındırma operasyonları gerçekleştirerek konumunu güçlendirmeye çabalamıştır. Ayrıca, kadın ve çocukları kendine yönelik operasyonlara engel olmak için zorla canlı kalkan haline getirmektedirler. ABD bölgedeki fiili varlığı ile bu operasyonlara sessiz kalarak destek vermiştir.

Tüm bu yaşananlar ABD - PYD ortaklığının hedefinin DAEŞ olmadığını, PYD’nin de Kürtlerin temsilcisi değil, olsa olsa işbirlikçi bir terör örgütü olduğunu göstermektedir.

ABD bir terör örgütü ile geliştirdiği ortaklık ile, Türkiye ile tarihi müttefiklik ilişkisini tehlikeye atmaktadır. ABD 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşısı Fetullah Gülen’i korumaya devam etmektedir. Vizeleri askıya almak gibi sözde Türk milletini cezalandırarak “yola getireceği” gibi yanlış vehimlerle hareket ederek Türkiye kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Her şeye rağmen, Türkiye demokrasisini daha da güçlendirerek, bölgesel barışı yeniden tesis etme kararlılığıyla yoluna devam edecektir.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Abdulkadir Ay, Milli Eğitim Bakanlığı

Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Aydın, Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon, İstanbul Üniversitesi

Abdurrdahim Şenocak, Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, Kırıkkale Üniversitesi

Ahmet B. Arpa, İktisatçı

Ahmet Şevki Zengin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Ahmet Uysal, İstanbul Üniversitesi

Ahmet Vehbi Koç, Milli Eğitim Bakanlığı

Ali Sali, Başbakanlık

Doç. Dr. Ali Büyükaslan, İstanbul Medipol Üniversitesi

Arda Akçiçek, Siyaset Bilimci

Atila Demirkasımoğlu, Ankara Onkoloji Hastanesi

Prof. Dr. Aysun bay Karabulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Bahattin Karademir, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Birol Akgün, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Birol Mercan, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan Aykaç, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Bayat, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Taş, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye Maarif Vakfı

Cahit Epçaçan, Siirt Üniversitesi

Can Acun-SETA

Yrd. Doç. Dr. Can Ceylan, İstanbul Medipol Üniversitesi

Celal Semiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Prof. Dr. Cengiz Anık, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şahin, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, UC Santa Barbara

Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ekrem Çoraklık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ertuğrul Başer, Emekli

Fadime Özkan- Star Gazetesi

Doç. Dr. Fahrettin Önder, Süleyman Demirel Üniversitesi

Arş. Gör. Faruk Temel, Erciyes Üniversitesi

Fatih Akbaba, Yazar

Prof. Dr. Fatih Savaşan, Milli Savunma Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Güldalı Coşkun, Milat Gazetesi

Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. H. İbrahim Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Altıntaş, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi

Harun Kaban, Yazar

Öğr. Gör. Hakan Şahin, Medipol Üniversitesi

Hamit Küçükbatır, Mersin Büyükşehir Belediyesi

Arş. Gör. Hande Sunguroğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Hasan Öztürk, Ülke Tv

Doç. Dr. Hasan Furkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Arş. Gör. Hayati Ünlü, İstanbul Üniversitesi

Hikmet Salahaddin Gezici, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Hüsametin Vatansev, Selçuk Üniversitesi

Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili

İhsan Aktaş, GENAR

İhsan Ayal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İlyas Topçuoğlu, Ankara Barosu

Dr. İsmail Çağlar, SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

İsmail Akbıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Öğr. Gör. İsmail Göktürk, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kadir İdin, İstanbul Medipol Üniversitesi

Kenan Serefli, Milli Eğitim Müdürlüğü

Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi

Mahmut Evkuran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri

Mahmut Kaan İlgar, Eğitim-Bir-Sen Kars Şube Başkanı

Mehmet Aykal, Gazipaşa Hal Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Mehmet Haluk Uçkun, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Mehmet Sıddık Barık, Emekli Öğretmen

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Polis Akademisi

Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Merve Şebnem Oruç, Yeni Şafak Gazetesi

Doç. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Doğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Arş. Gör. Metin Özkan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Murad Kafadar, Megapoll Araştırma ve Danışmanlık

Doç. Dr.Murat Kirişçi, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Adnan Menderes Üniversitesi

Mustafa Şıvgın, Şıvgın Hukuk Bürosu

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi

Nihal Bengisu Karaca, HaberTürk

Doç. Dr. Nusret Göksu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Oğuzhan Bilgin, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yanarışık, Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Eravşar, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Horata, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Üniversitesi Rektörü

Özlem Çağlar Yılmaz, STK Yöneticisi

Yrd. Doç. Ramadan Doğan, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Yelken, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Yorulmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Sadullah Özcan, Milat Gazetesi

Prof. Dr. Salih Yılmaz, Rusya Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr. Selahattin Çınar, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk Aslan, Dumlupınar Üniversitesi

Suavi Kemal Yazgıç, TRT

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Polis Akademisi

Prof. Dr. Şahmurat Arık, Kastamonu Üniversitesi

Şenol Metin, Eğitim-Bir-Sen Konya Üniversite Şube Başkanı

Dr. Şeyh Abdurrahman Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Tanju Tosun, Ege Üniversitesi

Tarkan Zengin, Harb-İş Sendikası

Temindar Aytekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ülkü Nur Zengin, Siyaset Bilimci

Ünsal Çetin, İktisatçı

Prof. Dr. Üner Kayabaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekan V.

Üzeyir Gökçe, Devlet Demiryolları

Arş. Gör. Yağız Aksakaloğlu, Gazi Üniversitesi

Yakup Çelik, Polatlı Eski Belediye Başkanı

Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan, Hacettepe Üniversitesi

Yılmaz Altunsoy, Yazar

Prof. Dr. Yusuf Sarınay, TOBB Üniversitesi

Yusuf Gezbeli, Maliye Bakanlığı

Yusuf Semis, Sağlık Bakanlığı

Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı