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Ahrar-u Şam yeni liderini seçti

Suriye'de 7 yıldır katil Esed rejimine karşı savaşan Ahrar-u Şam grubunun başına Hasan Sufan getirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:07
Ahrar-u Şam yeni liderini seçti

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de sayı ve güç bakımından en büyük muhalif grup olan Ahrar-u Şam muhaliflerinin başına Geçen yıl esir takasıyla hapishaneden çıkan Hasan Sufan getirildi. 

Geçtiğimiz aylarda Ahrar-u Şam'ın başındaki Ebu Cabir, Nusret cephesi adını fes ederek Heyetül Tahrir'i Şam adını alan grubun başına geçmiş, Ahrar-u Şam'da liderlik eksiği oluşmuştu. 

Sufan, liderlik ve organizasyon zekası olan biri olarak tanınıyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:07
  1. Ebu Cabir
  2. Suriye'
  3. Hasan Sufan
  4. Nusret cephesi
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