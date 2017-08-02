Ahrar-u Şam yeni liderini seçti

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de sayı ve güç bakımından en büyük muhalif grup olan Ahrar-u Şam muhaliflerinin başına Geçen yıl esir takasıyla hapishaneden çıkan Hasan Sufan getirildi.

Geçtiğimiz aylarda Ahrar-u Şam'ın başındaki Ebu Cabir, Nusret cephesi adını fes ederek Heyetül Tahrir'i Şam adını alan grubun başına geçmiş, Ahrar-u Şam'da liderlik eksiği oluşmuştu.

Sufan, liderlik ve organizasyon zekası olan biri olarak tanınıyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr