Afrin operasyonunda son durum

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 24. gününde bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 1369 olarak açıkladı. Dün harekatta 2 köyün daha teröristlerden temizlendiği belirtilmişti.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 103 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada "Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Bölgede çatışmalar devam ederken, doğu illerinde bulunan askeri birliklerde konuşlu zırhlı araçların operasyon bölgesine sevkiyatları devam ediyor. Akşam saatlerinde 15 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç, Hatay'da bulunan Narlıca Hudut Taburu'nda konuşlandı.

KAYBEDİLEN YERLERE SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve saldırı girişimlerinde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Cinderes bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler, güvenlik güçlerince etkisiz hale getiriliyor.

Terör unsurlarının bulunduğu noktalar, havadan ve karadan da ateş altına alınıyor. TSK’ya ait savaş uçakları havadan, sınır birlikleri ise obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha etmeyi sürdürüyor.

HACI İSKENDER KÖYÜ PYD/PKK'DAN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

380 TERÖRİST KISTIRILDI

Özel Kuvvetler bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. 380 kişilik terörist grup iki köyde kıstırıldı ve teröristlere takviye yolları da kapatıldı. 380 kişilik terörist grup yaklaşık 220 hanelik Mahal Uşağı ve Ömer Uşağı köyünde sıkıştırılmış durumda. Örgütün Halil Köyü’ne olası takviye yolları olan iki güzargah da kapatılmış durumda.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam ediyor. TSK’ya sait savaş uçakları Afrin’deki terör hedeflerini havadan, sınır hattında konuşlu birlikler de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan terör mevzilerini baskı ateşi altına almayı sürdürüyor. TSK tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Kilis ve Hatay sınırından da görülüyor.

49 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 32'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 49 noktayı örgütten kurtarmış oldu.Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."