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ABD'nin Suriye'deki üsleri ifşa oldu!

AA'nın, "Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği" haberi uluslararası basında yankı uyandırdı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:54
ABD'nin Suriye'deki üsleri ifşa oldu!

AA'nın önceki günkü, "Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği" başlıklı haberinin ardından, Bild gazetesi de, 8 askeri noktadan birinin uydu fotoğrafını yayınladı.

Gazetede, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn el- Arab (Kobani) ilçesinin güneyinde, Fırat nehrine açılan karayolunun kuzey yamacındaki Sırrin ilçesinin Sept beldesindeki operasyonel noktanın fotoğrafı incelendi.

ALMANLAR DA FOTOĞRAF YAYINLANDI

Bild'in haberinde, noktada yüzlerce asker için barınma, 40 askeri aracı içeren araç filosu, uçak taşıma ve noktanın güvenliği için çeşitli yapılar olduğu belirtildi.

AA'nın haberinde, söz konusu noktanın hava indirme birimi olduğu, Ayn İsa beldesindeki PKK/PYD unsurlarına mühimmat sağladığı belirtilmişti.

Ayrıca, Sept beldesindeki noktanın terör örgütü DAEŞ'in telsiz, telefon irtibatlarını dinlemek, kesmek ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon merkezi ile iletişimi sağlamak için de kullanıldığı ifade edilmişti.

AA'nın "Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği" başlıklı haberinde ayrıca, Sept beldesindeki operasyonel nokta gibi, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD bölgesinde, Rakka'nın kuzeyinde 2, Haseke'de 3 ve Münbiç'te 2 olmak üzere 7 nokta daha kurduğuna değinilmişti.

ABD BASINI: GİZLİ BİRLİKLERİN YERLERİ SIZDIRILDI

Bu arada, ABD merkezli Daily Beast haber sitesi de bugünkü haberinde, AA'nın söz konusu haberine atıfta bulundu.

"Turkey Leaks Secret Locations of U.S. Troops in Syria" (Türkiye, Suriye'deki ABD birliklerinin gizli yerlerini sızdırdı) başlıklı haberde, AA'nın PKK/PYD'nin işgalindeki 320 kilometreden fazla alana yayılmış ABD varlığını ortaya çıkardığı belirtildi.

Haberde ayrıca, "ABD, terör örgütü PKK ile iş birliği yapıyor izlenimi vermemek için, PKK'nın uzantısı YPG mensuplarının yönetiminde 'Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurdu." tespiti yer aldı.

Daily Beast haberinde, AA'nın listelediği 10 noktaya da detaylı şekilde yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ve Tel Rıfat ilçelerini işgal ediyor. ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD mensupları, ülke genelinde SDG adını kullanıyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:54
  1. hava indirme birimi
  2. ABD'nin Suriye'deki varlığı
  3. terör örgütü DAEŞ
  4. Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği
  5. Terör örgütü PKK
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