ABD emretti: YPG ismini değiştirdi

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştirdiğini söyledi.