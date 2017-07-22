ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye isim değiştirme tavsiyesinde bulunduklarını ve örgütün isminin SDG olarak değiştirildiğini söyledi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:01
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştirdiğini söyledi.