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28 Şubat zulmü devam ediyor! 23 yıldır boş yere...

28 Şubat mağdurlarından Ethem Köylü bayilerde bile satılan bir dergi yüzünden 23 yıldır cezaevinde. İdam cezasına çarptırılan Ethem Köylü'nün kardeşleri "Bayilerde bile satılan bir dergiyi dağıtmaktan suçlanıyor. Yeniden yargılanmasını istiyoruz" dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:55
28 Şubat zulmü devam ediyor! 23 yıldır boş yere...

28 Şubat döneminde idam cezası alan ve 23 yıldır hapiste olan Ethem Köylü'nün kardeşleri adalet bekliyor. Bolu Cezaevi'nde yatan Köylü için kardeşleri, "Gazete bayisinde bile satılan bir dergiyi dağıtması üzerinden yola çıkarak örgüt adına finans sağlamakla suçladılar. 28 Şubat arifesinde ilk ceza alanlardandı ama ortada suç yok, ispat yok, delil yok. Biz tahliyesini beklerken müebbet cezası aldı. Yeniden yargılanmasını istiyoruz" dedi.

İDAMDAN MÜEBBET HAPSE...

Ethem Köylü'nün kardeşleri Hülya Alkan (36), Mustafa Köylü (46) ve Huriye Şişmanoğlu (50) 23 yıldır yaşadıklarını anlattı. Mustafa Köylü, "1995'te 25 yaşında gözaltına alındı. 15 gün hiç haber alamadık. O dönem karakola götürürken kayıt bile almıyorlardı. Ethem ilk önce idam aldı sonra cezasını müebbete çevirdiler. 28 Şubat arifesinde ilk ceza alanlardandı ama ortada suç yok, ispat yok, delil yok. O dönem nişanlıydı ama evlenmediler. Kardeşim haksızlık karşısında susmazdı. 28 Şubat öncesinde İslami olarak haksızlık karşısında dururdu. Bu yüzden 28 Şubat zihniyetinin hedefi oldular. Kardeşimi gazete bayiinde bile satılan bir dergi olan Taraf dergisini dağıtması üzerinden yola çıkarak örgüt adına finans sağlamakla suçladılar" dedi.

'YARGILAYANLAR FETÖ FİRARİSİ'

Ethem Köylü'nün kızkardeşi Hülya Alkan ise "28 Şubat döneminde çok fazla şey yaşadık ve hâlâ yaşamaya devam ediyoruz. Başörtüsü yüzünden İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nü ikinci sınıfta bıraktım. Eşim Aydın Alkan da 9 yıl hapis yattı ve 2004'te serbest kaldı. Biz onların dosyaları boş olduğu için tahliyelerini bekliyorduk mahkemeye gittiğimizde. 28 Şubat'a o zaman gereken tepkiyi veremedik halk olarak ve bunun çözümsüzlüğünü hâlâ yaşıyoruz. Kardeşlerimi yargılayanların bir kısmı şimdi FETÖ'den ya yurtdışında firari durumda ya da cezaevinde. Çevik Bir gibi insanların verdiği kararlar hâlâ uygulanıyor. 23 yıldır adalet bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ANNEM BABAM GÖZLERİ AÇIK VEFAT ETTİ

Ethem Köylü'nün ablası Huriye Şişmanoğlu, şunları söyledi: "28 Şubat'la hesaplaşmadan 15 Temmuz'la hesaplaşamayız. 28 Şubat da 17-25 Aralık gibi 15 Temmuz'un geçmişini oluşturuyor. FETÖ lideri hakkında benim kardeşlerim, o zaman bile "vatan haini, samimi Müslüman değil" derlerdi. Bizi en çok üzen anne-babamızın serbest kaldığını görmemesi oldu. Annem babam hep umut ederek yaşadılar. Oğullarının serbest kaldığını göremeden 2001'de babamızı, 2015 temmuzda da annemizi kaybettik. Gözleri açık vefat ettiler. Biz en azından yeniden yargılanacağı günü bekliyoruz."

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:55
  1. Ethem Köylü
  • eminemin49 dk önce
    "28 Şubat bir süreçtir, bin yıl dahi geçse devam edecek" diyenler boşuna dememiş demek ki!
  • eminemin49 dk önce
    "28 Şubat bir süreçtir, bin yıl dahi geçse devam edecek" diyenler boşuna dememiş demek ki!
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