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2017 yılında açılan üniversite bölümleri neler?

- Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü

- Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

- Gazi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

- Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

- Batman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

- Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu

- Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

- Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kapatılan yüksekokullar ve yeniden kurulan fakülteler

- Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’u kapatılarak yerine Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu.

- Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’u kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

- Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’u kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

- Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’u kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kuruldu.

Adı değişen bölümler

- Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsü’nün adı İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak değiştirildi.

- Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun adı Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirildi.

3 yeni üniversite geliyor

Bandırma 17 Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinin kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM komisyonu tarafından kabul edildi.

AK Parti Ankara milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan komisyonda, iktidar ve muhalefetin 3 üniversite kurulmasına ilişkin benzer mahiyetteki kanun teklifleri, 2743 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi esas alınarak birleştirildi.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Teklife göre, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi; Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu; Gönen Jeotermal Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla kurulacak üniversite; İnşaat Fakültesi, Makina Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü ile Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü'nden oluşacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla kurulacak üniversite, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan eğitim, işletme, mühendislik, tıp fakülteleri; Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ile sosyal bilimler enstitüsü, sağlık bilimleri enstitüsü ve fen bilimleri enstitüsünden oluşacak.