  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş
TÜM YAZILARI
Abdullah Şanlıdağ
Abdullah Şanlıdağ

Abdullah Şanlıdağ

28 Haziran 2021

Kanal İstanbul tamamlanmalı
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

28 Haziran 2021

Lider fetişizmi
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

28 Haziran 2021

Bir kolu yok ama gülle atmada kürsüde
Ahmet Tâlib Çelen
Ahmet Tâlib Çelen

Ahmet Tâlib Çelen

28 Haziran 2021

Sınav için kitap okumak (1)
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

28 Haziran 2021

Millet İttifakı, gaylerde ittifak yaptı mı?
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

28 Haziran 2021

İki partili demokrasi…
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

28 Haziran 2021

Türkiye’nin Afganistan’da ne işi var?
Emrah Savcı
Emrah Savcı

Emrah Savcı

28 Haziran 2021

Fenerbahçe’de seviye yerlerde!..
Hacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı

Hacı Yakışıklı

28 Haziran 2021

Kanal İstanbul gerçekleri ve yalan terörizmi
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

28 Haziran 2021

Ötüken Neşriyat’tan İki Roman ve Peyami Safa Kitabı
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş

İbrahim Karataş

28 Haziran 2021

Katarlı öğrenciler yalanı ve muhalefet
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

28 Haziran 2021

Türkiye’deki Sosyal Bilimler Faciası
Çarpıcı Altay Tankı detayı: Bunu yapsak bir günde alırdık
Teknoloji

Çarpıcı Altay Tankı detayı: Bunu yapsak bir günde alırdık

MKEK’in anonim şirket olma meselesi tartışılırken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şirketin Altay tankının namlusunun basımı için gerekli 7 b..
2021 YKS kontenjanları tercih ve yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Eğitim

2021 YKS kontenjanları tercih ve yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2021 YKS yerleştirme kılavuzu | Milyonlarca aday 26 ve 27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. Gerçekleşen üç oturumun ardından ÖSYM, soru ve ..
Dünyaya ilan etti: Bizi savaşa Türkiye hazırladı
Dünya

Dünyaya ilan etti: Bizi savaşa Türkiye hazırladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, kendilerini Dağlık Karabağ savaşına Türkiye'nin hazırladığını söyledi.
Araç sahipleri dikkat! Artık zorunlu oldu! Son gün 30 Haziran
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Artık zorunlu oldu! Son gün 30 Haziran

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Tem..
Almanya'dan kritik adım! Tamamen yasaklayacak
Korona Virüs

Almanya'dan kritik adım! Tamamen yasaklayacak

Almanya, koronavirüs aşıları olsun ya da olmasın tüm Britanya vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde b..
Onun çalışmalarıyla akın akın Müslüman oluyorlardı: Gözaltına alındı!
Dünya

Onun çalışmalarıyla akın akın Müslüman oluyorlardı: Gözaltına alındı!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Hinduların İslam'a geçişinin her türlüsü "zorlama" sınıfına sokuldu ve yasaklandı. Binlerce Hindu'yu Mü..
Aşıyı etkisiz bıraktı! Koronavirüsten kötü haber
Korona Virüs

Aşıyı etkisiz bıraktı! Koronavirüsten kötü haber

Son dönemde dünyada görülmeye başlanan koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili endişelendiren bir haber geldi. Delta varyantının mustasyona u..
Resmen kamuoyu ile paylaştı! HDP'den ayrılıp yeni parti kuracak
Siyaset

Resmen kamuoyu ile paylaştı! HDP'den ayrılıp yeni parti kuracak

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'den yeni bir oluşum konusunda açıklama geldi...
Yüzde 1 bile değil! 2 doz aşı olanlarda dikkat çeken sonuç
Korona Virüs

Yüzde 1 bile değil! 2 doz aşı olanlarda dikkat çeken sonuç

2 doz koronavirüs aşı olanlarla ilgili ABD'den çarpıcı bir araştırma sonucu geldi. Yapılan araştırmaya göre, iki doz aşı olanlarda ölüm oran..
AK Parti'den flaş açıklama: Satılamayacak ve devredilemeyecek ibaresi eklenecek
Gündem

AK Parti'den flaş açıklama: Satılamayacak ve devredilemeyecek ibaresi eklenecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "MKE'yi özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazineye bağlıyoruz. 'Satılamayacak', 'devredilem..

Katarlı öğrenciler yalanı ve muhalefet

28 Haziran 2021


İbrahim Karataş İletişim: [email protected]

Muhalefet, elinde ülkenin en büyük belediyeleri varken orada yapacakları hizmetlerle kendini halka ispat etmek yerine verilen kaynakları hortumlamakla meşgul olduğu için Cumhur İttifakına alternatif olamadı. Olamadığı için de hükümeti yalanlarla yıpratarak zayıflatmaya çalışıyor. Bu bir itham değil, bizzat şahit olduğumuz bir gerçek. Birisi çıkıp ortaya büyük bir yalan atacaksın ve onu sürekli tekrar edeceksin derken, diğer biri ‘Yalan Siyaseti’ diye bir kitap yazıp nasıl yalan söyleneceğine dair akıl hocalığı yapıyor. 

Yalanı yaymak için organize hareket etmeleri dikkat çekiyor. Bazen oluyor Kılıçdaroğlu başlıyor, onu yardımcıları, partililer ve sosyal medyada organize bir ekip takip ediyor. Ayrıca muhalif medya aynı anda haber giriyor. Yalan propagandası genel olarak hükümetin iyi bir icraatına denk getiriliyor ki o icraat halkta karşılık bulmasın. Mesela yeni bir doğalgaz yatağı mı bulundu, hemen bir yalan atılıyor ortaya. Hükümet yalan olduğunu ispat etse bile sağıra yatıp yalanı tekrar etmeye devam ederler. 

En son Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız olarak tıp okuyacakları yalanını söylediler. Yalanı özellikle YKS sınavından bir gün önce yaydılar ki öğrencilerin morali bozulsun ve hükümetten nefret etsinler istediler. Belli ki esnaf, çiftçi vs. derken bu sefer öğrencileri hedef almışlardı. Katar’ı da bilinçli seçtiler gibime geliyor. Yapılan anlaşma askeri öğrencileri kapsıyor ve 20 ülke ile daha yapılmış. Ama sadece Katar’la yapılmış ve tüm öğrencileri kapsıyor gibi bir algı oluşturuldu.

Muhalefet Katar’ı sevmez. Çünkü bu küçük ülke Erdoğan’la iyi ilişkilere sahiptir. Bir nevi düşmanımın dostu düşmanımdır prensibiyle hareket ediyorlar. Ayrıca Katar bir Arap ülkesidir. Muhalefet Arapları da sevmez. Çünkü onları gerici ve hain olarak görürler. İslam’ın Arap dünyasında doğması nedeniyle din düşmanlığını Araplara öfke kusarak çıkaranlar da var. 

Belki 18 yaşındaki genç bir öğrenci bilmez ama ufak bir akıl yürütmeyle Katarlı öğrencilere bir ayrıcalık tanınmayacağı görülebilir. Katar hakkında doktora tezi yazmış biri olarak diyebilirim ki; Katarlı öğrencilerin ayrıcalığa ihtiyacı yoktur. Katar’da sekiz ya da dokuz yabancı, bir de yerli üniversite var. Zamanında yüklü bir yatırım yaparak Virginia Commonwealth University, Weill Cornell Medical College, Texas A&M University, Carnegie Mellon University, Georgetown University, Northwestern University, HEC Paris ve University College London üniversitelerinin Katar kampüslerini açtılar. Orada dünyanın farklı yerlerinden topladıkları iyi hocaları iyi maaşlarla istihdam ediyorlar. 

Şahsen iki üniversiteyi ziyaret ettim. İmkânlar çok, öğrenciler zengin. Akşama doğru Katarlı öğrenciler çıkmadan önce şoförleri gelip üniversitenin kapısında bekler ve öğrenci çıktığında alıp evine götürürler. Katar’ın nüfusu 313 bin ve hepsi öğrenci olsa bile mevcut üniversiteler fazla gelir. Mevcut öğrencilerin hepsi tıp okumak istese yine de çok kontenjan var. Eğer ki Katarlı öğrenciler yurtdışında okumak istiyorsa tercihlerini dünyanın en iyi üniversitelerinden yana kullanacakları muhakkaktır (bkz. kendi öğrencilerimiz). Çünkü çoğunun babasının cebinde gidilen tıp fakültesini satın alacak kadar para vardır. 

İşte muhalefetin yalanlarına konu ülkesi yaptığı Katar böyle bir devlet. Hakikatler muhalefetin umurunda değil çünkü kendisine zarar veriyor. Onlar hükümeti yalanla yıpratmanın yolunu seçtiler. Yalnız yalanların ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Nitekim Katar’la ilgili yalan bir saat içinde çürütüldü. Böyle giderse yalancı çobana dönecekler ve günü geldiğinde doğru söylediklerinde bile inanan olmayacak. Bu tavır aynı zamanda halkı enayi yerine koymaktır. Halkın aklıyla dalga geçenin siyaseten varlık gösterdiği vaki değildir. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Üniversiteye sınavına giren öğrencilerin bedduaları altında kalsın iftira atanlar.
  • Yanıtla

Harun

Katarlilara bu kadar kizan tayfa kesge sinav sorularini calip kendi adamlarini iceri sokan fetoculere ve silah zoruyla sinavlarda kopya ceken pkk lilarada boyle tepki verseydi....ama nerdeeee
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay