  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

15 Ekim 2021

Asiye tatile çıkabilir mi?
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

15 Ekim 2021

Başkanlık seçimi ve Türk Sporu (2)
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

15 Ekim 2021

Beyrut’ta yine karışıklık

Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

15 Ekim 2021

“Siyasi suikast” diyordu, “tehdit”le işe başladı!
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

15 Ekim 2021

Osman Gazi, Orhan Gazi
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

15 Ekim 2021

Taliban’la resim vermek ya da vermemek 
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

15 Ekim 2021

BM-İstanbul Sözleşmesi-Gıda Yasası-Corona-Paris İklim Sözleşmesi (3) 
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

15 Ekim 2021

“Sadece Senin izindeyiz ve yolundayız Ya Resûlellah!”
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

15 Ekim 2021

28 Şubat Defteri Hala Kapanmadı
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

15 Ekim 2021

Kur’an bizi yükseltir (Biz istersek!)
Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor
Ekonomi

Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor

Gebze'deki fabrikasını kapatan otomotiv devi Honda'dan sonra bir dev firma daha Türkiye'den çekilme kararı aldı. 28 milyar euroluk cirosu ve..
Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurdu
Otomotiv

Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurdu

Dünya genelinde yaşanan çip krizi otomotiv devi Renault'u da vurdu. Renault, elektronik bileşenlerin tedarik sorunu nedeniyle Bursa'daki fab..
Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay
Gündem

Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki beraberindeki üst düzey heyeti, resmi temaslarda bulunmak ..
Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözleriyle yayınladı! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözleriyle yayınladı! Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA operatörünün sözlerine yer verdiği video paylaşım ile duygulandırdı.
Laik kafa bu sefer ‘Besmele’den rahatsız oldu
Gündem

Laik kafa bu sefer ‘Besmele’den rahatsız oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Taliban heyeti arasındaki görüşmeye Bakan Çavuşoğlu'nun Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlaması lai..
Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?

Katıldığı bir programda 2023'te yapılacak seçimler için "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" diyen Memleket Part..
Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak
Gündem

Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak

AK Parti, oy kullanmada alternatif sistemleri masaya yatırdı. Buna göre oy pusulalarının konulduğu zarflar tarihe karışacak. Elektronik oyla..
Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı
Teknoloji

Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı

"Türkiye'de ürünlerimizi kullanan ve yatırım yapmaya değer gören müşteri sayımız hızla arttı." diyen Zoho Avrupa Yönetici Direktörü Sridhar ..
CHP'li belediye 'yanlışlıkla' gerçeği itiraf etti: Başkanın geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek
Gündem

CHP'li belediye 'yanlışlıkla' gerçeği itiraf etti: Başkanın geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek

Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından bir kullanıcının Başkan Erdem Gül'le ilgili yorumuna yanlışlıkla, "Geldiğinden beri tek icra..
Meteorolojiden 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kent için sarı, 2 kent için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada kuvvetli sağanak nedeniyle ..

“Siyasi suikast” diyordu, “tehdit”le işe başladı!

15 Ekim 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Önce şu gerçeği tespit edelim..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Faiz, enflasyonun sebebidir. Mümkün olduğu kadar, faizi indirmemiz gerekir. Faizi indirdikçe, enflasyon da inecektir. Çünkü faiz, enflasyonda en önemli maliyet unsurlarından birisidir” diyor..

Faiz için, “Maliyet unsuru değildir. Enflasyona hiçbir etkisi olmaz” diyen kimse var mı?

Yok..

Peki ne diyenler var?

“Faiz sonuçtur.. Üretimi ve ihracatı artırarak, cari işlemler dengesini sağlayarak ekonomiye istikrar kazandırarak faiz indirilir..”

Aslında bazı noktalarda haklılık payları da var..

Ama tam da bu dönemde, büyük bir çıkmaza düştüler..

Niye?

Tam da üretimin arttığı, büyüme noktasında rekor üzerine rekor kırılan bir dönemdeyiz.

En önemlisi, cari işlemlerde, son bir ay açısından, “560 milyon dolar fazla verdiğimiz” bir tabloya ulaştık..

O zaman ne olmalı?

Faiz inmeli..

Merkez Bankası da indirdi..

Ama 100 puanlık..

% 19’dan, %18’e indirdi..

Türkiye’de faiz lobisi, kıyameti koparttı..

Faize kökten düşman olan, olması gereken, inancımız gereği böyle olması gereken Saadet Partililer bile, kem küm ederek faizin indirilmesine laf çakmaya çalıştılar..

Faizi kim öder?

Halk öder..

% 1 faiz fazla ise, bu fazlalık, kimin cebinden çıkar?

Halkın cebinden çıkar..

Patronun cebinden çıkan bir şey yok..

Patron, ilk aşamada faizi bankaya öder..

Hemen sonrasında, maliyete ekleyerek, halktan tahsil edip, cebine koyar..

Belki de bu işleyiş sırasında, % 1’lik faizi, % 1.20 olarak artırarak cebine koyar..

Böyle bir yanlışa, emekçilerin partisi olduğunu iddia eden CHP’nin karşı çıkması gerekmez mi?

Gerekir..

Hele hele, cari işlemler dengesinin 560 milyon dolar artıya geçtiği bir dönemde, emekçilerden yana olduğunu iddia eden, dar gelirlileri düşündüğünü söyleyen, sabahtan akşama kadar enflasyon üzerinden rant devşirmeye kalkışan CHP yönetiminin “Faizleri şimdi indirebiliriz” demeleri gerekmez mi?

Gerekir..

Peki diyorlar mı?

Demiyorlar..

Tam aksine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faiz lobisinin avukatlığına soyunarak, Merkez Bankası Başkanı’nı tehdit ediyor.

Hem de..

Kendisinin “Siyasi suikastlar olabilir” şeklindeki açıklaması daha gündemden düşmemiş iken..

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu tehdit ediyor:

“Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu git gide artıyor. Unutmayacağım bunu!”

CHP kafasından bir tane akıllı adam varsa, çıkıp açıklasın: “Merkez Bankası faizi indirince, halkı nasıl fakirleştirmiş oluyor?”

Lütfen bana..

“Faizi indirince, dolar artıyor. Ülkeye dolar girişi azalıyor.. Sonra dolar eksikliği, tekrar faizin yükseltilmesi sayesinde dizginlenmeye çalışılıyor.. Dolayısı ile, faizi indirmek, sonrasında faizin daha fazla yükseltilmesine sebep oluyor” mavalını okumasın.

Net söylüyorum..

Şu an, cari işlemler dengesi 560 milyon dolar fazla verdiğine göre..

Son ay için söylüyorum..

Böyle devam etmesini umarak söylüyorum: “Dolar ihtiyacımız yok ki, faiz inince, dolar azlığı yaşansın.”

Anamuhalefet partisi genel başkanı, Merkez Bankası Başkanı’na, “ihanet” suçlaması yapıyor..

Devam ediyor, “Unutmayacağım” diyorsa..

Bunun anlamı nedir?

Tehditten başka nedir?

Bu adamlar düne kadar, “Merkez Bankası Başkanı bağımsız olmalı” demiyorlar mıydı?

Şimdi anlaşılıyor ki..

Bunların istedikleri, Merkez Bankası Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’na karşı bağımsız olması imiş.

Ama ana muhalefet partisine karşı, Merkez Bankası Başkanı’nın, bağımsızlığı yok imiş.

Yok imiş ki, Kılıçdaroğlu, bu tehdidi yapabiliyor..

Bir yanlış da şurada..

Dün itibariyle, Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof.Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof.Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmış..

Sol cenahta bir kıyamet, bir kıyamet..

Bunlardan birisi şöyle eğitimli birisi imiş.. Diğeri Para Politikaları Kurulu’nun hafızası imiş.. Diğerini arasan da bulamazmışsın..

Affedersiniz beyler..

Aylardır, Merkez Bankası aleyhine en adice küfürleri edenler siz değil misiniz?

Bu adamlar, o hakaretleri hakettiler ise, görevden alındıktan sonra kıymete niye bindiler?

Yok, haketmediler ise, niye o hakaretleri reva gördünüz?

Ve bir başka ilginçlik..

Adını, sanını hiç duymadığımız isimler, görevden alınınca, Merkez Bankası’nın tüm yükü, tüm sorumluluğu bu kişilerin üzerinde imiş gibi algı oluşturulmaya başlandı..

Merkez Bankası’nnı hafızası da, tüm işleyişi de, bu üç isimin elinde idiyse..

Kurdaki yükselişin faturasını, niye Tayyip erdoğan’a çıkartıyorsunuz?

Bu isimleri sayıp, “Bunlar kurdaki değişikliğin sorumlusu” deseydiniz ya..

Kur yükselince, Merkez Bankası’ndaki bürokratların hiçbir sorumluluğu yok..

Sorumlu Erdoğan..

Ama Erdoğan, sandıkta kendisinin sorumlu tutulacağının bilinci ile insiyatifi ele alıp, kurdaki yükselişi durdurmak için adım atınca, “Bürokratları niye görevden aldın?”

Bu ne kadar saçma bir mantık?

Şunun şurasında, seçime 1,5 yıl kaldı.. 

Seçime, o bürokratlar girmiyor..

Tayyip Erdoğan giriyor.

Dolayısı ile, istediği bürokratı alır, istediğini getirir..

Sonuçta başarılı olamazsa da, halk kendisine oy vermez..

Ama..

Hem “Kurdan sorumlu olan Erdoğan’dır” deyip..

Hem de, Erdoğan’ın kur yükselişini durdurmak istediği adımları atmasına engel olmak, kirli bir tuzağın delilidir.

Şunu da belirteyim..

Görevden alınanların birisi, son toplantıya katılmamış.. Bir diğeri, yatırımcılar organizasyonuna katılmamış.. Bir diğeri, başkanlık koltuğuna oturma dedikodularının merkezinde yer almış..

Merkez Bankası mı, yoksa operasyon merkezi mi, anlaşılmıyor..

Cumhurbaşkanı halktan yetki aldığına göre, o yetkisini sonuna kadar kullanır..

Halktan yetki almayanların efelik yapmalarına da, tehditler savurmalarına da bu millet izin vermez, veremez..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Yilmaz

Tabiiki bu kotu gidisin sorumlusu Erdogan ve ekonomiyi yonettigini zannedenler.. ben mi yonetiyorum ekonomiyi..
  • Yanıtla

şuayıp

Öyle bir düzen kurdular ki hep zayıflar ezilsin .Bizim emrimizde olsunlar....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay