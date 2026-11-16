T.C. KOCAELİ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/236

13.11.2026

İ L A N

4708 sayılı yasaya muhalefet suçundan Aykut ve Ümran oğlu 1990 doğ. 677*****088 kimlik numaralı sanık BUĞRA BOZKURT hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 4708 sayılı yasanın 9/1, TCK 62/1 maddelerince verilen mahkumiyet hükmü CMK 231/8 maddesince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş, gıyabında verilen karar Aykut ve Ümran oğlu 1990 doğ. 677*****088 kimlik numaralı sanık BUĞRA BOZKURT'a gösterdiği adreslerde tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde usulünce sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/11/2026

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Basın No: ILN02596896