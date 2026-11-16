T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/376 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar MEHMET MÜLVER, NERMİN KORUYAN, SEVİL CARTOĞLU, SEVİNÇ DURAK adına kayıtlı Edirne ili Merkez ilçesi Kocasinan mahallesi 2293 ada 53 Parsel sayılı taşınmazın 165,58 m2 kısmının T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 1.791.090,45 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 09/11/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur. 10/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02596494