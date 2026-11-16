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Spor Sergen Yalçın, Fransa yenilgisi sonrası oyun planını savundu
Spor

Sergen Yalçın, Fransa yenilgisi sonrası oyun planını savundu

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Sergen Yalçın, Fransa yenilgisi sonrası oyun planını savundu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçında Fransa’ya deplasmanda 2-1 yenilerek grubu puansız tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa’ya karşı hazırladıkları planın işlediğini ancak yakaladıkları fırsatları skora yansıtamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, altı günde oynadıkları iki karşılaşmada farklı oyun düzenleri kullandıklarını belirtti. Fransa’nın hücum gücünü dikkate alarak plan yaptıklarını anlatan teknik direktör, milli takımın beraberliği yakalayabilecek ve öne geçebilecek fırsatlar bulduğunu söyledi.

OYUNCULARININ MÜCADELESİNE ÖVGÜ

Yalçın, milli futbolcuların sahadaki mücadelesinin daha fazla takdiri hak ettiğini belirtti. Karşılaşmanın iki takımın da kazanabileceği kadar dengeli geçtiğini söyleyen teknik direktör, “Ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük” dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ÖZGÜVEN VURGUSU

Belçika maçının da bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını ifade eden Yalçın, Fransa karşısında net gol fırsatlarını değerlendiremediklerini dile getirdi. İki maçın teknik ekip açısından verimli geçtiğini belirten Yalçın, Fransa karşısındaki oyunun takıma gelecek dönem için motivasyon ve özgüven kazandırdığını söyledi. Milli takımın Avrupa Şampiyonası sürecinde kazanmaya alışan bir oyuncu grubuna dönüşeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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