T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/836 Esas

DAVALI : 1- NESLİHAN AÇIK (T.C.:69022227932)

Davacı, HATİCE ÖZER tarafından Davalılar, NESLİHAN AÇIK, OĞUZHAN ERDEM ERDEM, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'ne karşı açılan ve mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle davalılardan kendisine ulaşılamayan, yurt içi ve yurt dışındaki adreslerine tebligat yapılamayan 69022227932 T.C nolu resmi nüfus kayıtlarına göre Süleyman ve Hatice'den olma 21/12/1980 doğumlu NESLİHAN AÇIK'ın davaya karşı itirazı olması halinde mahkememize 2 haftalık süre içerisinde cevap verilmesi, cevap verilmediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususunun ihtarı ile duruşma tarihi olan 07/01/2027 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunulmaması veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02594986