  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor: Günem AB ilişkileri ve Karadeniz TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor! Müslümanlar 20 bin imza topladı! Hollanda’nın ‘helal’ alerjisi depreşti Faşistler Almanya’da ortaya çıktı! Müslüman aileye karşı ‘domuz’luk AK Parti ile hizmet geldi! İzmir bu tabloya hasret kaldı Bakan Şimşek'ten 'fon vurgunu' mesajı! "Ay sonuna kadar..." ASELSAN’ın Ejderha’sından dünyada bir ilk! Tek tuşla 51 kuş Dengeler değişti: İBB Meclisi'nde AK Parti ilk sırada! Alkol zehrinin esiri oldu! Bir ayda ikinci kez alkollü yakalandı, servet değerinde ceza yedi Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz'
Dünya İsrail güvenlik kabinesi haftalar sonra toplandı, gündemde Batı Şeria vardı
Dünya

İsrail güvenlik kabinesi haftalar sonra toplandı, gündemde Batı Şeria vardı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail güvenlik kabinesi haftalar sonra toplandı, gündemde Batı Şeria vardı

Ekim başından bu yana ilk kez toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal altındaki Batı Şeria’daki güvenlik durumunu ele aldığı bildirildi. Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik yeni bir saldırı seçeneğini değerlendirdiği öne sürülürken, konunun toplantıda görüşülüp görüşülmediği açıklık kazanmadı.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre kabinede, Filistin Yönetimi’ne bağlı güvenlik güçlerinin İsrail ordusuna ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı silah kullanması ihtimali tartışıldı. İsrail ordusunun bu olasılığa karşı hazırlık yaptığı öne sürülürken, askeri yetkililerin böyle bir saldırıya işaret eden istihbarat bulunmadığını belirttiği aktarıldı.

MOSSAD DİREKTÖRÜ WASHINGTON TEMASLARINDAN DÖNDÜ

Toplantı öncesinde Mossad Direktörü Roman Gofman’ın ABD’de Donald Trump yönetiminden yetkililerle İran konusunda görüştükten sonra İsrail’e döndüğü bildirildi. Gofman’ın temaslarını kabine üyelerine aktarması bekleniyordu. Toplantı sonrasında Başbakanlık Ofisi’nden görüşülen konulara veya alınan kararlara ilişkin resmi açıklama gelmedi.

İRAN’A YENİ SALDIRI İDDİASI

İsrail basını, 27 Ekim seçimlerinin ardından Netanyahu’nun İran’a yönelik yeni bir saldırı seçeneği üzerinde durduğunu öne sürmüştü. İsrail ile İran arasında Haziran 2025’ten bu yana iki kez çatışma yaşanmış, İran bu süreçte İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırmıştı.

Washington ve Tel Aviv, İran’ın nükleer ve füze programlarını eleştiriyor. Tahran ise nükleer programının barışçıl amaç taşıdığını ve nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini savunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23