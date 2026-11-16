İsrail güvenlik kabinesi haftalar sonra toplandı, gündemde Batı Şeria vardı

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre kabinede, Filistin Yönetimi’ne bağlı güvenlik güçlerinin İsrail ordusuna ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı silah kullanması ihtimali tartışıldı. İsrail ordusunun bu olasılığa karşı hazırlık yaptığı öne sürülürken, askeri yetkililerin böyle bir saldırıya işaret eden istihbarat bulunmadığını belirttiği aktarıldı.

MOSSAD DİREKTÖRÜ WASHINGTON TEMASLARINDAN DÖNDÜ

Toplantı öncesinde Mossad Direktörü Roman Gofman’ın ABD’de Donald Trump yönetiminden yetkililerle İran konusunda görüştükten sonra İsrail’e döndüğü bildirildi. Gofman’ın temaslarını kabine üyelerine aktarması bekleniyordu. Toplantı sonrasında Başbakanlık Ofisi’nden görüşülen konulara veya alınan kararlara ilişkin resmi açıklama gelmedi.

İRAN’A YENİ SALDIRI İDDİASI

İsrail basını, 27 Ekim seçimlerinin ardından Netanyahu’nun İran’a yönelik yeni bir saldırı seçeneği üzerinde durduğunu öne sürmüştü. İsrail ile İran arasında Haziran 2025’ten bu yana iki kez çatışma yaşanmış, İran bu süreçte İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırmıştı.

Washington ve Tel Aviv, İran’ın nükleer ve füze programlarını eleştiriyor. Tahran ise nükleer programının barışçıl amaç taşıdığını ve nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini savunuyor.