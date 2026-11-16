İngiltere’den Bahreyn’e destek, İran’a İHA saldırısı tepkisi

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre iki bakan, bölgedeki son gelişmeleri ve İran’ın Bahreyn’e yönelik saldırılarını ele aldı. Görüşme, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn’deki bir ABD hava savunma radarını hedef aldığını duyurmasının ardından gerçekleşti.

Miliband, İngiltere’nin Bahreyn’le dayanışma içinde olduğunu belirterek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı vurguladı. Zeyyani ise bölgedeki gelişmeler karşısında iki ülke arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

TAHRAN’DAN İSABET İDDİASI, CENTCOM’DAN YALANLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Er-Riffa Helikopter Üssü’ndeki ABD hava savunma sistemine ait bir radarın altı İHA ile hedef alındığını ve saldırıda isabet sağlandığını öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 13 Kasım’daki açıklamasında, Bahreyn yönüne gönderilen iki İHA’nın can kaybı veya hasar meydana gelmeden düşürüldüğünü bildirmişti. Komutanlık, İran’ın Bahreyn’deki bir ABD erken uyarı radarını imha ettiği yönündeki açıklamasını da yalanlamıştı.

HÜRMÜZ ANLAŞMAZLIĞI MÜZAKERELERİ TIKADI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı savaşa Tahran, İsrail’e ve bölge ülkelerindeki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenleyerek karşılık vermişti. Washington ile Tahran, 18 Haziran’da imzaladıkları mutabakat zaptının ardından müzakerelere başlamıştı. Görüşmeler, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tıkandı.