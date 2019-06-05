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Şişli seçim hakiminin 100 gram badem şekeri!

05 Haziran 2019 Çarşamba

Türkiye, YSK’nın ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile, seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam edip etmeyecekleri konusundaki kararını tartışıyor..

Hemen kanaatimi söyleyeyim..

YSK, “Ben suç duyurusunu yaptım, sonucu getirmek savcıların ve HSK’nın işi. Soruşturmayı ben değil, HSK ve savcılar yapacak” diyor..

Ne “hile olmadığı”nı itiraf etmiş durumda..

Ne de, seçimin iptalinden geri dönmüş durumda..

Ama, CHP bu..

Hemen çarpıtmalara başlıyor..

CHP, kendine pay çıkaran açıklamayı yapıyor: “Bakın, YSK, seçimde hile olduğu kararından vazgeçti!”

Hani, nerde vazgeçti?

Öyle bir karar verildi mi, verildi ise nerde?

Olsun..

Maksat, kafa karıştırmak..

Yalanı atsınlar, binlerce kişi de, “Aaa, seçim iptali, iptal olmuş” desin..

Kendi attıkları yalana, kendileri inanıp, birkaç gün sonra, Binali Yıldırım’a sorsunlar: “Seçim iptalini, YSK geri aldı. 23 Haziran’da ne seçimi yapıyoruz?”

Bekleyin, göreceksiniz, aynen böyle soracaklar..

Oysa, seçim iptal oldu..

Bu kararın geri alındığı falan da yok.

Kim diyorsa, işkembeden sallıyor demektir..

Bu; işin bir yönü..

Bir de, bu tartışmaya zemin hazırlayan, yola itina ile döşenen taşlar var..

O taşların içinde birincisi, Şişli İlçe Seçim Kurulu Müdiresi Hatice Çetin’in, laubali, buyurgan, haddini aşan dilekçesi..

İkincisi de..

Hatice Çetin’in o dilekçesini ilişik alıp, YSK’ya bir yazı ile yollayan, Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş’in ifadeleri..

Ne diyor kıdemli hakimimiz?

Ne diyor, İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Ahmet Vedat Bey?

“Aynı seçimde 4 seçim türünde oy kullanılmış, yine kurulun yaptığı 3 seçim türünde hiçbir suistimalden bahsedilmediği halde, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi türünden suistimal yapıldığını iddia etmek, en azından bilgi noksanlığından veya kötü niyetten kaynaklandığı açıktır.”

Öyle mi?

Öyle..

Mantık bu mu?

Bu..

Ahmet Vedat Bey’in hukuk anlayışı bu mu?

Bu..

O zaman buyrun arşiv çalışmasına..

Arşive girer girmez, kabak gibi çıktı..

Ahmet Vedat Bey’imiz, 1998’de Bursa’da hakim imiş..

Bursa adliyesi taşınır iken, cezaevinde kalan mahkumlardan yararlanılmış..

O yararlanmanın, gönüllülük esasına dayalı olduğunu varsayıp, “zorla çalıştırma” statüsünde olmadığını varsayalım..

Taşıma sırasında, Ahmet Vedat Bey’in odasındaki eşyaları taşıyan mahkumlar, bir suçlamaya muhatap olmuşlar..

Bazı haberlerde 50 gram fındık, bazı haberlerde ise 100 gram badem şekerininin yok olduğu, bunun da sorumlusunun taşıma işini yapan mahkumlar olduğu hakim Ahmet Vedat Bey tarafından dilekçe ile şikayet edilmesi üzerine..

Hırsızlıktan ceza davası açılmış..

Tevafuk mu dersiniz.. Tesadüf mü dersiniz..

Ne dersiniz bilemem..

Ama, 21 sene sonra, Ahmet Vedat Bey’in YSK’ya yazdığı dilekçe ile..

21 sene önce Bursa Savcılığı’na yazdığı şikayet dilekçesi, taban tabana zıt..

Nasıl mı?

Anlatayım.,.

21 yıl önce, Ahmet Vedat Bey..

“Benim çekmecemde 100 gram badem şekeri ve yanı sıra, şu şu şu eşyalar da vardı.. 100 gram badem şekerim kayıp. Çekmecedeki ve hatta odamdaki diğer değerli eşyaların hiçbirisi kaybolmayıp, sadece badem şekerinin kaybolduğunu iddia etmenin, en azından bilgi noksanlığından veya kötü niyetten kaynaklandığı açıktır.”

Bunu dememiş, sadece ve sadece, 100 gram badem şekerinin çalındığını, diğer eşyalarının hepsinin yeni adliyede odasına, tastamam taşındığını belirtmiş..

Aynı Hakim Bey..

21 yıl sonra..

YSK’ya yazdığı dilekçede, tam tersi bir mantık yürütüyor:

“Aynı seçimde 4 seçim türünde oy kullanılmış, yine kurulun yaptığı 3 seçim türünde hiçbir suistimalden bahsedilmediği halde, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi türünden suistimal yapıldığını iddia etmek, en azından bilgi noksanlığından veya kötü niyetten kaynaklandığı açıktır.”

Buyrun, burdan yakın..

Buyrun söyleyin, Ahmet Vedat Bey, 21 yıl önce bilgisizlikten mi şikayetçi olmuş. Yoksa kötü niyetli miymiş?

Öyle ya..

Hırsızın (ben olaya aslında hırsızlık gözü ile bakmıyorum. Çünkü suçlanan dört kişi savunmasında, “Taşıma sırasında çekmece düştü, ordaki adli görevliler, dağılan 100 gram badem şekerini orda bulunanlara dağıttılar. Biz de yedik. Hırsızlık yapmadık” demişler.. 100 gram badem şekerinden, 4 kişiye 6 ay hapis cezası verdirilmek istenmesinin mantığını, hakkaniyetini, vicdanını takdirlerinize sunuyorum) illa her şeyi çalması gerekmez. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa onu çalar. Veya, yakalanması en zor olanı çalar. 21 yıl önceki olayda da farkedilmez düşüncesiyle badem şekerleri götürülmüş olabilir!

Aynı hakim hakkında.. Bir ayrıntı daha vereyim.

Sözcü’nün, Cumhuriyet’in yapacağı haberi, ben yazayım!

Eğer bu hakimin YSK’ya posta koyan o dilekçesi yerine, siyasi iktidara benzer söylem içinde olduğu bir dilekçesi olsa idi..

Sözcü ve Cumhuriyet’in manşetinde okuyacağınız haberi aktarayım..

“O hakim, kadın cinayetine tahrik indirimi istedi!”

Başlık bire bir bu olacaktı..

Olay ne?

Bir kadın, erkek kardeşi tarafından öldürülüyor. “Namus cinayeti” deniyor. “Dini nikah var, resmi nikah yok” deniliyor. Bir başka iddiada da “Tecavüz var” deniliyor.

Tümünü bir kenara bırakın.. 

Bir kadın..  Kardeşi tarafından öldürülüyor... Erkek kardeş cinayetten mahkum oluyor. Şişli İlçe Seçim Kurulu Hakimi’miz Vedat Bey, karara muhalif kalıyor.

Niye? 

“Haksız tahrik indirimi uygulanmalı” diyor. 

“Sanıkların toplum içinde kaldıkları ağır baskı ve kendilerinde uyanan ıstırap altında bu suçu işledikleri” diyor.

Buyursun CHP’liler bu hakimi göklere çıkarmaya devam etsinler. 

Geçmişteki tüm söylemlerini inkar ederek bunu yapabiliyorlarsa, biz de kendilerini tebrik edelim..

 

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YORUM YAZ

  • Abdilkadir ErmezAbdilkadir Ermez57 dk önce
    ALLAH yardımcınız olsun İnşaallah.Böyle kendini bilmez hakimlerden kurtarır rabbim.Bu zihniyeti 100 sene
  • KadirKadir1 sa önce
    Sen kime diyorsun bunlar duymazlar duyarlar tinlamazlar . İyiki varsınyazıyorsun biz saf insanlarız unuturuz bilmezssek savunamayiz hakkperestlik adı altında karşı tarafı doğru olarak görürüz bunlar şeytanların talebeleri şeytanın göster dediğini gösterirler .hani yazar vardı şeytanın gör dediği diye aslında şeytanın göster dediği olmaliydi
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Dürüst medyamız hep bir ağızdan manşet atmalıydı, ysk, töre cinayeti sanığına indirim isteyen hakimin kuyruğuna takıldı, diye.Ak partiyi destekler görünen ESKİ KAŞAR medyamız, sadece çıkarının, yayınını yapıyor. Yeni akit dışında hükümeti ve şimdilerde azınlığa düşen, MİLLİ kafa, siyasetini destekleyen medya kalmadı. Hükümet içinde ZIMNİ bir batı'l kafalılar birliği, yerli ve milli kafaya baskı yapıyor. Reis bunların gücünü ŞİMDİLİK dengeliyor ancaak, böyle YIPRATMALAR, reisin karizmasını ve YÜZÜNÜ ESKİTMELER devam ederse......Onlar kazanacak. Hergün konuşan, her gün dinlenebilir mi? Milleti öğrenci yerine koyup, HER GÜN ders vermeye kalkmaktır bu. Kim size hergün iftarlarda çık konuş diyorsa, senin yüzünü ESKİTEN o dur. Reisim o yanındaki F altun gibileri UZAK tut, adam kamaraya girmek için BOYNUNU KOPARACAK. Adeta YAPIŞIK ikiziniz oldu.Reisim, Allah seni hainlerden, hilekârlardan, şeytanlardan korusun, doğru yoldan ayırmasın.
  • BilalBilal2 sa önce
    Allah'a savaş ilan eden laik seçimlere oy vermiyorum fakat sizi de okuyorum işte durumlara kayitsiz kalamiyorum sonuçta Turkiyede yasiyorum. Şimdi bu seçim leri iptal ettiniz bir daha bir daha yapiyorsunuz da bunu bari halkin vergilerini dibine kadar kullanmadan yapin. Secim manyagi olmuş Turkiye de zirt pirt iki de bir yapun tamam birsey dedigim yok FAKAT her secim oncesi hazineden partilere trilyon paralar yollaniyor zehir zikkim olsun. Haram olsun. Yetimin oksuzun vergileri sacma sapan islere harcaniyor.
  • DermanDerman6 sa önce
    Adalet timsali ,hakimler filimlere konu olan bodrum,hakimi olarak anilir.kimi kimi badem sekeri . hakim hakli belki hangi dava.icin verildi.onu yemek kismet olmamis,sa onu biz temin edek,hemde halkali seker, hasiretlik ceker soylermisin .bu secime binbir hile tuzak ,insanlikdan uzak gun gecmiyorki kotu niyetli insanlar sayesinde soyle ne yazak birde hakim buna nasil kizak kanunlari en iyi bilen onlar ,hep iyi insanlar olacak deyil ya .kotu dusunceli insanlarda var.biri suc isler biri kurtarir bunu da insanlik sanir.sanma bu secim ortada kalir.

Ali Karahasanoğlu

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