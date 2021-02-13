Saadet Partililere çağrım var!

Ayasofya Camii İmamı Prof. Mehmet Boynukalın sosyal medyada bir paylaşım yapmış:

“1921 ve 24 anayasalarında devletin dini ‘Din-i islam’ idi. Ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün.”

Vaay sen misin, 1921 Anayasası’nı yeni nesle hatırlatan!

Sen misin, 1924 Anayasası’nda bile, cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılmış anayasada bile, “Türkiye Devleti’nin dini, Dini İslâmdır” diye yazıldığını hatırlatan!

Sen misin, “Cumhuriyet, fabrika ayarlarına dönsün” diyen!

Ne kadar din karşıtı var ise..

Dindar gençlikten rahatsız olan var ise..

Hepsi saldırıya geçtiler.

Bir tanesi, “1921 Anayasası’nda böyle bir hüküm yok tu ki” diyemiyor.

Bir tanesi, “1924 Anayasası’nda dediğiniz madde yoktu ki” diyemiyor..

Bir tanesi, “Cumhuriyet’in ilk yılında, devletin dini ile ilgili İslam’a atıf yapan madde yoktu ki.. Dolayısı ile, Cumhuriyet’in fabrika ayarlarında İslam diye bir şey yoktu” diyemiyor..

Ya ne diyorlar?

“Milletin dinine ilişme, işini yap, haddini bil imam efendi.”

Kim diyor bunu?

Tüm din karşıtları diyor..

“İslam” kelimesinin bile anayasada geçmesinden rahatsızlık duyanları temsilen, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay diyor..

Daha fazlasını diyenler de var..

CHP eski milletvekili, başörtü yasakçısı Necla Arat, 28 Şubat sürecinde fakülteye almadığı başörtülü kızların hesabını yargıda vermediği için olsa gerek, “Devrim karşıtları, gemiyi artık iyice azıya aldılar. Son 20 yılda kazandıkları mevzileri artırma yolunda dört nala gidiyorlar. Laik Cumhuriyetin ideolojisini ortadan kaldırmak için yıkıcılık işlevini üstlenen kimi militanlar, şimdi de son günlerde gündeme sokulan yeni anayasa yapma tartışmalarından heveslenerek laikliğin anayasadan çıkarılmasını talep ediyorlar.” diyor..

28 Şubat sürecinde, başörtülü kadın çizimini amblem yapıp, üzerine çarpı işareti koyarak, “Şeriat’a karşı kadın yürüyüşü” tertipleyen CHP eski milletvekili Şanal Sarıhan diyor ki: “AKP, iktidara geldiği ilk yıllarda gizlediği gerçek amaçlarını adım adım yaşama geçirmeye çalışıyor. Yaşamın her alanına yönelik olarak fiilen sürdürdüğü İslami esaslara dayalı bir devlet düzeni özlemini, yasal yollarla kuşatma altına alıyor.”

Daha 5 yıl önce, İstanbul Barosu’ndaki başörtü yasağını savunup, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda bu ahlaksız yasağı bizzat uygulatan, halen de İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olan Nazan Moroğlu diyor ki: “Laiklik ilkesi demokrasinin, insan haklarının ve kadın haklarının güvencesidir.”

Laiklik ilkesini ölümüne ve kendi kafalarına göre uyguladıkları 28 Şubat sürecinde, hatta AK Parti’nin ilk 10 yılında, kadınları nasıl başörtü üzerinden ayrıma tabi tuttuklarını gördük..

Ama utanmadan, sloganvari söylemlerle, “Kadın haklarının güvencesi” diye, laikliği gösteriyorlar..

Diyebilirsiniz ki, “Bunları niye bize aktarıyorsunuz ki? Bunlardan başka bir şey beklemeye gerek yok. Bunlar akşam yatar, ‘laiklik’ derler. Sabah kalkarlar, ‘nerede kalmıştık’ deyip, yine ‘liaiklik’ derler..”

Haklısınız..

Ama sadece laikliğin propagandasını yapmıyorlar..

Bir de, Ayasofya Camii’nin imamına hakaret ediyorlar.

Bir bilim insanına hakaret ediyorlar..

Ve bu isimlerin şirretliğini gördüğü halde, ömrü boyunca Ayasofya’da bir Cuma namazı hayali ile yaşayan bazı abilerimiz, bazı kardeşlerimiz, bunlara koltuk değneği oluyorlar..

Bunları cesaretlendiriyorlar..

Öyle cesaretlendiriyorlar ki..

Adamlar bir de utanmadan, AK Parti ile ittifak yaptı diye, MHP’yi kışkırtmaya kalkışıyorlar..

CHP’nin Grup Başkanvekili Engin Altay’ın söylediği şu:

“MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘laiklik’ konusundaki görüşlerini merak ediyorum. Boynukalın, ‘Laiklik çıkarılsın’ buyurmuş. Sen laiklikle ne derdin var onu bilmem. Sayın Devlet Bahçeli acaba bu imam efendi hakkında yorum yapacak mı?”

Engin Altay, MHP’nin görüşünü merak ediyorsa..

Ben de, CHP’nin bu bakış açısı hakkında, Saadet Partisi’nin görüşünü merak ediyorum.

Temel Karamollaoğlu, Necla Arat’ın sözleri hakkında ne düşünüyor, onu merak ediyorum.

Saadet Partisi’nin diğer üst düzey yöneticilerinin, CHP ile ittifakı öneren abilerimizin, Şanal Sarıhan’ın sözleri ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum.

Ama lütfen, aklımızla alay edercesine, “Biz CHP ile ittifak halinde değiliz” demesinler..

Daha iki hafta önce, SP’nin en tepesinden bir isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın SP İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretini yorumlarken, “Vebali büyük olanla ititfak yapılmaz” demişti..

Yüksek sesle bir başka SP’liden bir itiraz duymadık..

“Vebalin büyüğü, Ayasofya Camii’ni müzeye çevirenlerdedir. Vebalin büyüğü, Ayasofya tekrar camiye çevrilirken, ilk hutbede Atatürk’ü anma dayatması yapan CHP’dedir” itirazını duymadık.

Ayasofya’nın açılışına saldırdılar..

Şimdi de imamına saldırıyorlar..

Ve bu tablo karşısında, aynı CHP’yi meşrulaştırmaya çalışan, normalleştirmeye çalışan, “Bu CHP, eski CHP değil” diye , bize güzel göstermeye çalışan abilerimiz var..

Herkes dürüst olsun..

Çizgisini belirlesin..

Bu CHP ile yol yürümeye kalkışanlar, açık açık din karşıtları ile yola çıktıklarını da kabul etsinler..

Kendilerini inkar ettiklerini itiraf etsinler..

İnkar ile bir yere varamazlar..

“Ayasofya Camii İmamı hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması yok ki” diyerek, tabanlarını uyutamazlar..

Genel Başkan’ın açıklaması yok ise..

Grup Başkanvekili’nin açıklaması var..

Yetmiyor mu?

Yoksa, celladınıza aşık oldunuz, gözleriniz görmüyor mu?

Bir çift sözümüz de, İyi Partililere olsun..

Aytun Çıray gibi, CHP’den gelenlerine bir şey diyemem..

Ama MHP çizgisinden İyi Parti’ye geçenler..

Hele hele, BBP çizgisinde iken İyi Parti’ye geçenler..

CHP’lilerin bu şirretliklerine karşı sessiz kalarak, dine yapılan saygısızlığa ortak olduklarını bilsinler..

Ha Engin Altay çıkıp “Haddini bil imam efendi” demiş.

Ha da Yavuz Ağıralioğlu, her şeye maydonoz olurken, Engin Altay’a cevap vermeyerek, “Haddini bil imam efendi” demiş gibi olmuş..

Hiçbir şey farketmez..

AK Parti’ye saldırmak kolay da..

AK Parti ile ittifak yapan MHP’ye saldırmak kolay da..

Bir de kendi yanınızdakilere baksanız..

CHP’nin din adamlarına karşı saldırılarına baksanız..