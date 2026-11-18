Beşiktaş, dev bir transfer için kolları sıvadı. Siyah beyazlı kulüp, Premier Lig'de Manchester United forması giyen Amad Diallo'yu gözüne kestirdi.

Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanat için önemli bir takviye yapmak istiyor.

Vaclav Cerny ve Milot Rashica ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, Dodi Lukebakio için Benfica ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Beşiktaş, alternatif isimler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Yönetimin özellikle İngiltere'de arayış içerisinde olduğu öğrenildi.

Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Amad Diallo takip altında tutuluyor.

Amad Diallo, bu sezon Manchester United'da 8 maçta 514 dakika süre buldu.