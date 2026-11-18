Kara Kartal'dan Premier Lig çıkarması: Sağ kanada Manchester United yıldızı geliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, gözünü İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'a dikti. Vaclav Cerny ve Milot Rashica ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, sağ kanat transferi için 24 yaşındaki Amad Diallo'yu radarına aldı. Benfica forması giyen Dodi Lukebakio görüşmelerinde son aşamaya gelen Kartal, İngiltere pazarındaki bu sürpriz hamleyle taraftarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, dev bir transfer için kolları sıvadı. Siyah beyazlı kulüp, Premier Lig'de Manchester United forması giyen Amad Diallo'yu gözüne kestirdi.
Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanat için önemli bir takviye yapmak istiyor.
Vaclav Cerny ve Milot Rashica ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, Dodi Lukebakio için Benfica ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Beşiktaş, alternatif isimler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.
Yönetimin özellikle İngiltere'de arayış içerisinde olduğu öğrenildi.
Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Amad Diallo takip altında tutuluyor.
Amad Diallo, bu sezon Manchester United'da 8 maçta 514 dakika süre buldu.