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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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Pardon, “CHP başörtüyü yasaklamaz” mı demiştiniz?

11 Ağustos 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

AK Parti’nin tek başına iktidarda olduğu 10 yıl boyunca, bu ülkede üniversitelerde bile başörtü yasağı kaldırılamamıştı.

Niçin?

Herkes suçu birbirine atıyor ama..

CHP karşı çıktığı için..

Yargı bürokrasisi Anayasa Mahkemesi ile, Danıştay’ı ile, Yargıtay’ı ile; başörtü hakkında olumsuz kararlar verdiği için..

CHP, “Asla devlette başörtüye izin vermeyiz” dediği için..

Bugünlerde pek bir demokrat geçinen Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenleri bile..

“Üniversitede belki başörtü serbest olabilir, ama liselerde ve memurlarda asla” diye açıklamalar yaparak, “Haddinizi bilin” tehditleri savurduğu için..

AK Parti, 10 yıl boyunca başörtü yasağını kaldıramadı.

Bugün için elhamdülillah, bu vesayetçilerin hepsinin yüzlerine tokatlar indirildi..

“Başörtü bir haktır.. İsteyen takar.. Bunun için de kimseden izin almayacağız” denildi ve hem üniversitelerde, hem lise ve diğer okullarda ve tüm kurumlarda başörtü serbestliği geldi..

Dikkat buyrun..

Eski yıllarda denildiği gibi..

Ahlaksız üniversite hocalarının, terbiyesiz siyasetçilerin dillendirdiği gibi, “başörtü mecburiyeti” gelmedi..

Bir üniversitenin ahlaksız rektörünün iddia ettiği gibi, “Başörtüye serbestlik gelirse, başı açık öğrencilerin yüzlerine kezzap atarlar” kehanetlerinin birer iftiradan ibaret olduğu ispatlandı..

Şimdi CHP yönetimi, “Biz de başörtü yasağına karşı değiliz” diyor..

MYK’ya bir tane vitrinlik başörtülü üye alıyorlar.

Hatta Genel Başkan’ları Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından, “Bakın yanımızda Saadet Partisi de var. Biz başörtü yasağı getirmeye kalksak, en başta SP’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu yasağa karşı çıkar. Biz hiç başörtü yasağını geri getirir miyiz” açıklamaları yapılıyor..

Öyle mi?

Öyle.. Dün, Birgün gazetesi, bu oyunu bozdu..

Yöneylem isimli bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmayı, manşete taşıdılar..

Yöneylem araştırma şirketinin amacı, aynen CHP Genel Başkanı’nın çizdiği tablodaki gibi, “Aman sayın halkımız.. Korkmayın. Bu ülkede başörtü tekrar yasak olmaz..” algısını oluşturmaktı.. Bunun için de..

Halka sorduklarını, halkın da şu cevabı verdiğini araştırma sonuçlarında ifşa etmişler..

Önce soru:

“Sizce iktidar değişirse başörtülü kadınlara yeniden yasak getirilir mi?” 

Şimdi de cevabı:

“Yüzde 69 ‘hayır’, yüzde 25,9 ‘evet’

“Ne güzel işte.. Bakın başörtü yasağının kaldırılması toplum tarafından da kabullenilmiş.. Artık bu konuda bir tehlike yok. Kimse başörtü yasağını geri getirmek istemiyormuş” algısı üretmek için, “Daha düne kadar” da demeyeceğim.. 

Bugün dahi başörtü düşmanlığı yapan.

Eğitim sendikacılarına, din karşıtlarına her gün birinci sayfalarını açıp, başörtü düşmanlığı yaptıran Birgün gazetesi, bu sonuçları şu takdimle değerlendirmiş:

 “Öte yandan iktidarın en çok dile getirdiği konuların başında yer alan türban meselesi de artık halkı ikna etmeye yetmediği açığa çıktı. Araştırmada hem sosyal yardım hem de türban konusunda seçmenlerin iktidarın olumsuz propagandasına pirim vermediğini gösterdi.”

Yani..

“Bakmayın siz bizim, her gün ‘Şu okulda başörtülü öğretmen, başörtülü müdür’ diye yaptığımız haberlere. Biz o haberleri yapıyoruz, yapmaya da devam ederiz.. Ama saf Müslümanları da, böyle haberlerle uyutmayı sürdürürüz” demiş oluyorlar..

Niye böyle söylüyorum?

Şunun için..

Başörtü yasağının geri gelmeyeceğini, gelemeyeceğini söyleyen % 69’luk kesimin karşısında, bahsedilen araştırmada bir de, % 25,9’luk kesimin cevabı var..

Onlar ne diyorlar?

“İktidar değişirse, başörtü yasağı geri getirilir..” 

Tesadüfe bakın ki..

Tam da yıllar boyu bu ülkede başörtü yasağının kalkmaması için müdacele eden, serbestliği isteyen çevrelere de “Sizi gidi Cumhuriyet düşmanları sizi.. Size bu ülkede hayata hakkı yok” diyenlerin aldıkları oy oranı ile paralel bir oranla, “İktidar değişirse, başörtü yasağı da geri gelir” demiş..

Yani..

Aslında CHP’liler..

“Ah ah.. İktidarı bir değiştirelim. Siz o zaman görürsünüz, ilk olarak Davutoğlu’nun, Babacan’ın, Temel Karamollaoğlu’nun eşlerinin başlarını nasıl açtıracağız” demiş oluyorlar..

Bir itirafta bulunuyorlar..

Yoksa..

Başörtü yasağı avukatlar için kaldırıldığında, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, koşup Danıştay’da dava açmadı mı?

O dava açılma sonrasında 3 milletvekili seçimi yapıldığı halde, hepsinde bu isim milletvekili aday gösterilmedi mi?

Sorun sadece Mahmut Tanal değil..

Onlarca milletvekili var, CHP içinde..

Başörtü yasağının kalkmaması için tehditler savuran..

Kaldırıldıktan sonra da, serbestliğin iptali için mahkeme mahkeme koşan, basın toplantıları düzenleyen..

Ve daha önemlisi..

Kimse şunu demesin..

“Canım, halkın % 25,9’u ‘Başörtü yasağı tekrar gelir’ dese de..

Sonuçta çoğunluğu sağlayamazlar..”

Bu ülkede onlarca yıl başörtü yasağı sürdüğü dönemde, o yasakçılar sanki, çoğunluğu mu oluşturuyorlardı?

Yine azınlıkta idiler..

Yine % 20-25 civarında bir oyları vardı..

Ama azınlıkta olmalarına rağmen, ülkeye hükmediyorlardı..

Dolayısı ile.

O kesim..

Şu veya bu şekilde..

Hacı Meral Akşener’i ve PKK’nın uzantısı HDP’yi yanlarına alarak..

Onlara ilaveten Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile..

SP’yi de kendilerine eklemleyerek..

Bir iktidar olsunlar..

Yani, % 25’lik CHP..

Haydi HDP’yi de solcu kabul edelim..

Onun oyunu da CHP’ye katalım..

% 35’lik solcular..

Yanlarına İyi Parti, Gelecek, Deva ve SP’yi de alarak, bir iktidar olsunlar..

İşte o zaman, 28 Şubat’ları bize yaşatacaklar.. Bundan emin olun..

Dün bu ülkenin gençlerine neleri yaşattılarsa.. Aynısını tekrar yaşatacaklar..

Bolu Belediye Başkanı, göçmenlerden başladı..

Hiç şüpheniz olmasın.. Bir seçim kazansınlar..

Başörtülü falan bırakmayacaklar, ne devlette, ne üniversitelerde, ne de okullarda..

Teşekkürler Birgün.. 

Teşekkürler Yöneylem..

Bir gerçeği ifşa ettiğiniz için..

Kendiniz sabahtan akşama kadar başörtü yasakçılığı yaptığınız halde..

“Halk ‘Artık başörtü yasaklanamaz’ diyor” diye algı oluştururken bile, bu ülkedeki solcuların hâlâ o yasakta ısrarcı olduklarını ifşa ederek, kafalarda gizlenenleri açığa çıkardınız.

 

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Yorumlar

mutmaine

" Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne , acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne " Mehmet Akif ERSOY....biz tükrüğe acıyoruzda onlar hiç acımadı...1924 ten 1947 ye kadar HAC ve UMRE niye yasaktı ? 1928de Devletin dini İslamdır niye kaldırıldı ? birileri yazsada öğrensek ?...müslüman ülkemde şaka gibi hiç gündemden düşmeyen örtü konuşuluyor ! Hz.Peygamberin, Yaratanın karşısına nasıl çıkacaklar acep ! Biz geldik örtüyü beğenmiyoruz ama bizi affet mi diyecekler ! hooop cennete!
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