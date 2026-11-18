Kars’ın Eşmeyazı köyünde diş ağrısına dayanamayan bir vatandaş için kahvehanede sıra dışı bir yöntem uygulandı. Bir vatandaşın diş ağrısı, kahvehanede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Diş ağrısına daha fazla dayanamayan vatandaşın yardımına arkadaşları koştu. Ancak arkadaşlarının bulduğu çözüm, alışılmış diş tedavilerinden oldukça farklıydı. Diş hekimine gitmek yerine köy kahvesinde bulunan penseyi alan arkadaşları, ağrıyan dişe müdahale etmeye karar verdi.

Sıra dışı görüntüler

Herhangi bir uyuşturma işlemi yapılmadan gerçekleştirilen diş çekimi, çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Bir kişinin penseyle dişi çekmeye çalıştığı sırada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diş hekimi koltuğu, steril ekipmanlar ve tıbbi müdahale yerine kahvehane ortamında penseyle gerçekleştirilen işlem, ortaya sıra dışı görüntüler çıkardı. Kahvehanedeki vatandaşların da tanıklık ettiği olay, izleyenlere ilginç anlar yaşattı.