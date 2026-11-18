Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Doktorla konuştum ve kendimi denemek istedim. Kendimi iyi hissedip hissetmediğimi görmek ya da devam edemeyeceğimi söylemek istedim. Ancak her şey tamamen tedbir amaçlıydı. Neyse ki günler geçtikçe sadece gücümü değil, hareket kabiliyetimi de yeniden kazanacağım. Bu, daha önce yaşamadığım bir durum değil. Dediğim gibi, neyse ki teknik ekip ve doktorla iletişim hâlindeydik. Her şey tedbir amaçlıydı." sözlerini sarf etti.

RAFAEL LEAO VE VICTOR OSIMHEN'İN ARDINDAN UĞURCAN ÇAKIR DA SAKATLANDI

Galatasaray'da milli ara öncesi Rafael Leao ve Victor Osimhen'in sakatlıkları bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda bu isimlere A Milli Takım'da sakatlanan Uğurcan Çakır da katıldı.

ALEKSEY BATRAKOV VE ROLAND SALLAI'DE DE PROBLEM

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov da Venezuela ile oynanan hazırlık maçında kısa süreli bir sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam etti.

Batrakov, karşılaşmanın 70. dakikasında ise yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.

Ayrıca Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Kuzey İrlanda maçı öncesi ısınma esnasında sakatlık yaşadı ve ilk 11'den çıkarıldı.

Karşılaşmanın ardından deneyimli futbolcu için konuşan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Sallai bir kas zorlanması yaşadı. Bu yüzden ona güvenemedik. Sakatlığın derecesi henüz net değil. MR veya benzeri bir tetkik yapılması gerekiyor. Sonuçları göreceğiz." dedi.