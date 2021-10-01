“Öğrenci andı”nda, HDP ne düşünüyor?

Siyasi partilerin, işlerine gelen konuları konuşurken, işlerine gelmeyen konuları es geçme hakları var mıdır?

Hemen somut örnekle gireyim konuya..

Öğrenci andında, partiler ne düşünüyorlar?

Seçmenin bilme hakkı yok mu?

CHP açıklama yapmıştı..

“Ulusal andımızı tekrar okutacağız” demişti..

İyi Parti gösteri bile düzenlemişti, “Öğrenci andı okutulacak” demişti..

Cumhur İttifakı içinde yer almasına rağmen, MHP de öğrenci andının okutulmasından yana..

BBP ise, biraz çekingen okutmak isteyenlerden..

AK Parti mi?

Sormanıza bile gerek yok.

Onlarca yıl okutulan öğrenci andını, kaldıran kim?

AK Parti..

O halde, AK Parti’nin görüşü, öğrenci andının zorunlu olmaktan çıkarılması yönünde..

Peki, HDP ne düşünüyor, öğrenci andı konusunda?

2019 öncesinde onlarca açıklaması var, “Okutulmaması” yönünde..

Ama 2019 sonrasında..

HDP birden değişiverdi..

Öğrenci andı konuşuluyor..

Türkiye gündemine oturuyor..

Danıştay bir karar veriyor..

Ardından bir karar daha veriyor..

HDP ise, suskun kalıyor..

Ardından 27 Eylül’de siyaset tutum belgesi açıklayıp, “Kürt sorunu”ndan bahsediyorlar..

“Kürt sorunu” dediğiniz, tam da “öğrenci andının zorla okutulması” değil mi?

Siz öğrenci andı konusunda tek açıklama yapamazken..

Soyut bir kavram üzerinden, “Kürt sorunu devam ediyor” diyerek, kimleri kandıracaksınız?

Kürtleri mi?

Türkleri mi?

Yoksa hepsini birden mi?

Gelecek Partisi de, aynı riyakarlık içinde..

Çıkıp da net bir açıklama yapabiliyorlar mı?

“Öğrenci andı, geçmişte kalmıştır. Artık zorunlu olması, doğru değildir” diyebiliyorlar mı?

Hayır..

Ama lafa gelince, “Kürt sorunu var” diyorlar.

Kürt sorunu var ise..

Bugün en başta, “öğrenci andının tekrar zorunlu okutulma ihtimali” sebebi ile, Kürt sorunu vardır..

Bunun dışında, Kürt sorunu başlığı altında, hangi somut konuyu gösterebilirsiniz ki?

Deva Partisi hakeza..

Lafa gelince..

“Kürt sorununu biz çözeriz” diyorlar..

Ama ittifak arayışı içinde oldukları CHP ve İyi Parti’den korktukları için, “Öğrenci andı geride kalmıştır” diyemiyorlar..

Var mısınız, “öğrenci andı” konusunda, referandum yapmaya?..

Bakalım, CHP+İP ittifakı, hatta onlara ilaveten MHP mi çoğunluğu teşkil ediyor..

Yoksa..

AK Parti’nin öncülüğünde atılan “özgürlük” adımı mı?

Aslında tek sorun, “öğrenci andı” da değil..

Onlar istedikleri kadar sorulardan kaçsınlar..

Biz onları kovalayacağız.

İstedikleri kadar, sağır numarasına yatsınlar..

Biz onların kulaklarının dibinde haykıracağız.

Onlar istedikleri kadar aptala yatsınlar..

Biz gözlerinin içine baka baka soracağız.

Nedir o soru?

Millet İttifakı içinde; HDP var mı, yok mu?

CHP’ye sorsanız, onlar için HDP’nin Millet İttifakı içinde yer alması sorun değil..

Ama İyi Parti’nin tabanına sorduğunuzda..

“Ya biz, ya onlar” diyor..

Millet İttifakı’nda İyi Parti olur, HDP olmazsa..

Oy toplamları % 35..

En yüksek ihtimali söyleyelim..

% 38..

% 50’ye varmaları için, % 12 daha lazım..

Millet İttifakı’na HDP katılırsa..

İyi Parti gider..

O zaman ne olur?

Toplam oy, yine değişmez.

Üç aşağı, beş yukarı..

İyi Parti ile HDP’nin oy oranı aynı olduğu için..

İyi Parti’yi çıkarın, HDP’yi ekleyin..

Yine Millet İttifakı’nın alacağı oy oranı % 35.

Bilemediniz, % 36-37..

Bu durumda da, % 13 eksiği var, cumhurbaşkanı seçimini kazanmak için..

O zaman tek seçenek var..

Millet İttifakı içinde, bir cambazlık yapmak..

Hem İyi parti’nin, hem de HDP’nin yer almasını sağlamak..

Ancak o ihtimalde, % 47’lere çıkacak ve Cumhur İttifakı’nı bir şans eseri olarak, veya çok büyük bir sürpriz olarak, + % 3 oy daha alabilirlerse..

Yenebilecekler..

Ama..

Bu ihtimalde..

HDP’nin de.. İyi Parti’nin de, tasfiye olma sonucu ile karşılaşmaları da mümkün..

HDP ile aynı ittifakta yer almasına kızan İyi Partililer..

İyi Parti ile aynı ittifakta yer alınmasına kızan HDP’liler..

Kimisi sandığa gitmeyerek..

Kimisi Millet İttifakı’na oy vermeyerek..

Tepkilerini gösterebilirler..

Bu durumda da..

Millet İttifakı, % 47’lerde değil..

% 40’larda kalır..

Türkiye, İyi Parti ve HDP başta olmak üzere..

İki uçtaki partinin, tüm söylemlerini ayaklar altına alarak, kirli bir ittifak içinde yer almalarının sonucu olarak..

Tasfiyesine şahit olabilir..

Hatta dahasını söyleyeyim..

Bu iki partinin aynı ittifak içinde bulunmasını organize eden CHP de..

Bu kirli ittifakın faturasını ağır ödeyebilir..

Düşünsenize..

Şu an itibari ile..

İktidarda olmamasına rağmen..

Muhalefette iken bile..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı milletvekili listesi ve Cumhurbaşkanı adayını dikkate aldığınızda..

Yıllar öncesinin değil..

2018’deki milletvekili listesi ve cumhurbaşkanı adayını dikkate aldığınızda..

Muharrem İnce ayrı bir parti kurmuş..

Öztürk Yılmaz ayrı bir parti kurmuş..

Diğerlerini de daha hiç hesaba katmıyorum..

Muhalefette bile, daha iki yıl önce cumhurbaşkanı adayı gösterdiği ismi partisinde tutamayan..

Tek başına belirlediği milletvekili listesindeki isimleri bile, kendi partisinde tutamayan Kemal Kılıçdaroğlu..

2023 seçimlerinde, siyasi hayatına son verebilir.

Kendisinin siyasi hayatını sonlandırması bir şey değil..

CHP’yi de peşinden sürükleyebilir.

% 25’lere zımbalanan bir parti..

Milletvekili seçiminde HDP’ye ödünç oy veren bir parti..

Mahalli seçimlerde ödünç oy alsa da..

Sonuçta bu “gel-git”leri kabul etmeyen ulusalcı tabanı kızdırabilir.

Ve 2023 seçimleri, Türk siyasi hayatında, birçok partinin mazi olması sonucunu getirebilir..

Böylece.. Dimyat’a pirince giderken..

Evdeki bulgurdan da olabilirler.

Kirli ittifak; CHP, HDP, İP’in tasfiyesi ile, en azından bugünkü yöneticilerinin tasfiyesi ile sonuçlanabilir!