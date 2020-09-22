Başlıktaki ifade kime ait?

CHP Genel Başkanına mı?

Hayır.

Eşcinselliğin İslam dininde haram olduğunu hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı’na ve onun üzerinden İslam’a saygısızlık ederek “Çağlar gerisinden gelen” sözlerinin sahibi Ankara Baro Başkanı’na mı ait?

Hayır.

2015’de Ahmet Davutoğlu Başbakan iken, Cizre’de güvenlik güçlerimizin hendek kazan teröristlere operasyon düzenlendiğinde, “Cizre’de kedileri bile vurmuşlar, havadaki güvercinleri bile öldürmüşler” açıklaması yapan, sonrasında CHP milletvekili seçilen DİSK Başkanına mı ait?

Hayır.

Pandemi ile ilgili 6 aylık süreci değerlendirdikleri ve dün yayınladıkları rapora girişte, “Karl Marx’tan alıntılar” yaparak nasıl bir ideolojinin esiri olduklarını delillendiren Türk Tabipler Birliği’nin Başkanına mı ait?

Hayır..

Peki kime ait?

Tayyip Erdoğan’ın aldığı oylar sayesinde, önce danışmanlığına, sonra Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, sonrasında Başbakanlık koltuğuna oturtulan Ahmet Davutoğlu’na ait..

Tekrarlayalım başlıktaki ifadeyi:

“Baroyu böldünüz, TTB’yi de mi bölelim?”

Yok bölmeyelim.

TTB’yi güçlü tutalım.

Güçlü olsunlar ki..

Cizre’ye gidip, “Burada kedileri, güvercinleri bile vurmuşlar” diyen DİSK Başkanı ile birlikte, Ahmet Davutoğlu’nun üzerinden, Tayyip Erdoğan’a saldırsınlar..

Türk Tabipler Birliği tek olsun ki, dindar doktorları da temsilen, tüm raporlarına, (haşa) besmele yerine geçmek üzere, Karl Marx’tan alıntılarla başlasınlar..

Barolar tek kalmalı idi ki, eşcinsellere sahip çıksınlar..

Başörtülü avukatlara kapıyı göstersinler.

Eşcinselleri, gayleri, lezbiyenleri ise, kapıda karşılayıp, içeriye buyur etsinler..

Evet, Ahmet Davutoğlu’nun isteği bu olmalı..

Baro ile ilgili düzenleme geçerken, “Alevi barosu, Sünni barosu kurulacak. Bunu mu istiyorsunuz?” diyordu..

Şimdi ise..

“Baroları böldünüz de ne oldu? 50 bin avukatın olduğu İstanbul’da hepsi topu topu birkaç bin imza bile toplayacak takatiniz yok” diyor..

“Diktatör bunlar. Tek adam sistemi getirdiler” derken..

Şimdi..

Sadece devlette çalışan avukatlara bir talimat yollansa idi. Belediyelerde çalışan avukatlara minnacık bir zorlama yapılmış olsa idi.. Çoktan 2 bin sayısını aşacak olan 2. baronun kurulmasındaki gecikmeyi, davul zurna ile karşılıyor, sayın Davutoğlu!

“Alevi barosu, Sünni barosu” ile halkı korkutup..

Şimdi, bırakın Alevi baro kurulmasını, Sünni baro kurulmasını..

Muhafazakarların, dindarı ile ülkücüsü ile birlik olup 2. baroyu bile henüz tamamlayamadıkları ortamda..

Muhafazakarların baro kurmasından rahatsız olmalı ki, Ahmet Davutoğlu, “Baroyu böldünüz, TTB’yi de mi bölelim?” diye çıkışıyor..

İstiyor ki, kendisinin başbakanlığı döneminde, Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşanan, İstanbul Adliyesi’nde görevi başındaki bir savcıyı DHKPC’li teröristler rehin alıp, saatler süren görüşmelerden sonra da şehid etmeleri olayının asli faillerinin avukatı görünümündeki teröristlerine kucak açan İstanbul Barosu tek olsun..

Yanına ikinci baro kurulmasın..

Muhafazakar avukatlar da İmam Hatipli bir savcıyı şehid etmekle övünen teröristlerin korunup kollandığı baroya mecburi olarak üye olsun..

Savcı katili DHKPC’ye üyelikten yargılanan bir avukat, açlık grevinde öldüğünde, fotoğrafı İstanbul Barosu’nun binasına asılsın..

2 nolu baro olmasın ki, “bu aymazlıktır” diyemesin..

Tek baro olsun.

Komünistler, ateistler, teröristler borularını öttürsünler..

Hem de dindar avukatların sırtından öttürsünler..

Arkalarına darbeci generalleri aldıklarında, “başörtülü avukatları” ihraç etsinler..

Darbeci generaller tasfiye edileceği zaman, baro kasasından, onlara ölümüne destek versinler..

Barolar da bölünmesin..

Türk Tabipler Birliği de bölünmesin..

Bölünmesin ki, dindarların üye olabilecekleri alternatif meslek kuruluşları olmasın..

Bölünmesin ki, dindar insanları analarından doğduklarına pişman etsinler..

“Başörtülü doktor istemiyoruz” gösterileri yapsınlar..

Ama sıra eşcinsellere gelince..

Eşcinselleri ölümüne desteklesinler..

Aman ha aman.. Türk Tabipleri Birliği bölünmesin..

Onlar bölünürse, Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare hanımın, kamu hastanelerinde doktorluk yapma hakkı, nasıl elinden alınacak?

Kendi celladına, kendi eşinin celladına aşık bir parti genel başkanı ile karşı karşıyayız..

Kendi celladına öyle aşık ki..

“Bölünmeye karşı söylem” geliştirirken..

Bir Molla Kasım’ın çıkıp da kendisine “Sen niye AK Parti’yi bölüyorsun Davutoğlu” diyeceğini düşünemiyor..

Ne güzel iş değil mi?

Eşcinselleri destekleyen barolar bölünmesin..

PKK’lı teröristleri savunan, her raporuna, her açıklamasına Karl Marx’tan incilerle başlayan Türk Tabipler Birliği bölünmesin..

Ama..

AK Parti bölünsün..

AK Parti’nin içinden, bir Abdüllatif Şener çıkıp parti kursun..

Yetmez. Bir de İdris Naim Şahin kursun.. O da yetmez, İdris Bal kursun..

Onlar da yetmez..

Rüyasında bile göremeyeceği koltuğa, Erdoğan sayesinde oturan Davutoğlu parti kursun.

O da yetmez..

Bir de Ali Babacan parti kursun..

Bunların hepsi, “ben neymişim be abii” deyip, partileri kursunlar..

Ama..

Barolarda bölünme yasak olsun. Tabiplerde bölünme yasak olsun. Mühendislerde yasak olsun..

Çünkü oraların hepsinde, solcular var. Ateistler var.. Marksistler var.. PKK’lı teröristler, DHKP-C’li teröristler var..

Onlar bölünmesinler, güçten düşerler..

AK Parti bölünsün.. Güçten düşsün..

Ki..

Marksistler, komünistler, terörist sevenler, siyasette de hakim olsunlar..

Öyle mi, Davutoğlu?