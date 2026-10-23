T.C. BOĞAZLIYAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İ L A N

Sayı : 2024/20 Ort. Gid. Satış

Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/07/2014 tarih ve 2011/346 Esas, 2014/341 Karar sayılı ilamı gereğince; Muris İsmail Yücel adına; Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih mahallesi, Köyiçi mevkii, 182 ada 1 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih mahallesi, Akpınar mevkii, 105 ada 37 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih mahallesi, Derin Derenin mevkii, 109 ada 317 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih mahallesi, Akpınar mevkii, 105 ada 56 parsel, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih mahallesi, Çardağın Başı mevkii, 109 ada 353 parsel numarasıyla tapuya kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın tapu üzerindeki bütün yükümlülüklerle birlikte satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

Satışa esas olmak üzere; Satış Memurluğumuzca yapılan 20/12/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunda, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih Köyü 105 ada 37 parsel sayılı 12105,00 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 302.625,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih Köyü 105 ada 56 parsel sayılı 47400 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 1.185.000,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih Köyü 109 ada 317 parsel sayılı 5998,00 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 131.956,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih Köyü 109 ada 353 parsel sayılı 17300 metrekare tarla vasıflı taşınmazın değerinin 519.000,00-TL, Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Özler-Fetih Köyü 182 ada 1 parsel sayılı 605,98 metrekare kargir depo ve arsası vasıflı taşınmazın değerinin 759.000,00-TL olduğu belirlenmiştir.

Hissedar Hakim kızı, 1975 doğumlu, 286*****120 T.C. Kimlik numaralı Tülün BULUT ve İsmail kızı, 1948 doğumlu, 324*****376 T.C. Kimlik numaralı Habibe PEKEL' in tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, Satış Memurluğumuzca bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Satış Memurluğumuzca yapılan 20/12/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarının, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02576521