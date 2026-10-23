T.C. İSTANBUL ANADOLU 91. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/42 Esas

KARAR NO : 2024/188

Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2024 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK.'nın142/2.h, 143, 62/1 maddeleri gereğince 6 YIL 3 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Mahdi ve Monia oğlu, 1987 Şam doğumlu, RAMZİ ABDULVAHAB tüm aramalara rağmen bulanamamış, gerekçeli karar edilememiştir.

7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ve katılan vekilinin istinaf talebinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup ,İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/10/2026

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Basın No: ILN02576052