  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi: Gazze’ye giden yardım tırlarına Siyonist engel! İşgalciler yolu kapattı Sokaktaki gerilim parlamentoya sıçradı! O ülkede milletvekilleri birbirine girdi Almanya'da "Rus istihbaratı" operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanada artık stratejik ortağımız Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış! Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı! Toplam gelir 20 milyon avroyu aştı: Cim-Bom’un Lille zaferi kasayı da doldurdu Milli Takım'ın başına geçen Sergen Yalçın'ın ekibi açıklandı Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’
Ekonomi Fon soruşturmalarında çok sayıda tutuklama
Ekonomi

Fon soruşturmalarında çok sayıda tutuklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon soruşturmalarında çok sayıda tutuklama

İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik fon soruşturmalarında 11 şüpheli tutuklandı, 4 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Gözaltındaki 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, Nusret Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmalarında, gözaltına alınan şüphelilerden 16’sının sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı. Hakimlik, aralarında yatırım ve portföy şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Soruşturmalar, Sermaye Piyasası Kurulunun ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda dört şirketin payları üzerinde gerçekleştirilen işlemlere odaklanıyor.

Hakimlik, şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verdi.

Şüpheliler Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Gözaltında bulunan 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise aranıyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan ile yöneticisi Gülsüm Doğan, diğer yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeleri Neda Soydan ve Ömer Eryılmaz, yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur ve çalışanı Ahmet Haluk Güner, bankalardaki portföy çalışanları Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ve Burak Poyraz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheliler Ertan Aydın, Seda Tarım Kocabalkan, Abdullah Dal, Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay
Gündem

İsrail'in ve Yunanistan'ın korkulu rüyası! Erdoğan'ın kravatında bomba detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı kravattaki detay dikkat çekti. Erdoğan'ın İsrail'in ve Yunan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya akılcı teklif! Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’ın acizliğini gözler önüne serdi!

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı
Gündem

Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı

Ankara’da bir özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı ahlaksız, uyuşturucu temini ve fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23