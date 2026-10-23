Trump’tan İran mesajı: Belki biraz daha ileri gidebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingine katılmak üzere Iowa’ya hareket etmeden önce Beyaz Saray çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’la savaşın ve akaryakıt fiyatlarının seçmen üzerindeki etkisine ilişkin soruya karşılık Trump, kamuoyunda farklı görüşler bulunduğunu ifade etti.

3 Kasım’daki Kongre ara seçimleri öncesinde bazı seçmenlerin izlenen politikadan memnun olduğunu, bazılarının ise olmadığını belirten Trump, “Her şeyin bir bedeli var. Ancak ülkesini seven birçok insan bunu gerçekten sevdi.” dedi.

İran’a yönelik adımlara ilişkin açıklamasında ise Trump, “Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz.” ifadesini kullandı.

Trump, "Bazı kişiler bir yandan buna bayılıyorlar, öte yandan bazıları da bayılmıyorlar. Her şeyin bir bedeli var. Ancak ülkesini seven birçok insan bunu gerçekten sevdi." değerlendirmesini yaptı.

İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunan Trump, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna değerlendirmesi

Diğer yandan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin bir soruya net bir yanıt vermedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, son Rus saldırılarının "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barış istemediğinin kanıtı olduğunu" söylediği açıklamasına ilişkin soruya "Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor." yanıtını verdi.

Starlink konusunda Elon Musk açıklaması

Trump'a ayrıca, Elon Musk'ı, sahibi olduğu Starlink uydu şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetindeki sınırlamaları kaldırması için arayıp aramadığı da soruldu.

Musk'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Onu benim ya da başka birinin araması bir şeyi değiştirmez, önemli olan onun (Musk'ın) bu hizmeti geri sağlaması." diye konuştu.

JD Vance için daha zaman var

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, 2028'de yapılacak ABD başkanlık seçimleri için Başkan Yardımcısı JD Vance'e destek olup olmayacağı konusunu "henüz yeterince düşünmediğini" söyledi.

Trump, "Açıkçası bu konuda henüz düşünmedim. Bunu düşünmek için çok fazla vaktimiz var, daha çok zaman var." değerlendirmesini yaptı.